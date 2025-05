Normalistas de Chiapas se manifiestan para exigir justicia por muerte de compañero (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por tercer día consecutivo cientos de estudiantes normalistas de Chiapas y de otros estados, se manifestaron para exigir justicia para Jesús Alaín Vázquez Pérez, de 22 años, el alumno que murió el jueves al caer de una camioneta cuando eran perseguidos por policías estatales.

Los contingentes protestaron en la Fiscalía General del Estado, donde realizaron algunas pintas; al frente llevaban una enorme lona de la Escuela Rural Normal Mactumactzá y cargando una patrulla elaborada de cartón caminaron por el libramiento norte hasta llegar a la plaza central y frente a la sede del poder ejecutivo pintarrajearon e incendiaron la figura de cartón.

“Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía”, “Jesús vive asesinos”, “estado represor, la Mactu vive”, “Pakales asesinos”, “Jesús vive, la lucha sigue”, son algunas de las consignas que dejaron los normalistas en la fachada del palacio de gobierno.

“Seguimos buscando justicia y la verdad, ya que hasta ahora el gobierno no ha investigado” cómo sucedieron los hechos la noche del jueves. “El gobierno no se ha movilizado ni se tomado la molestia para actuar en esta situación. La Escuela Mactumactzá no ha tenido una respuesta ante el compañero caído”, dijo uno de los alumnos.