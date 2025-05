Amenazan con cuchillo a payaso durante show en Nuevo León (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales, el payaso Traztraz Trakatelas denunció que un joven lo amenazó con arma blanca mientras realizaba un show cómico tipo striptease en una fiesta, en Nuevo León.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió el viernes 16 de mayo durante una despedida de soltera. Como parte de su espectáculo, el payaso le bailó “sensualmente” a una mujer, cuyo presunto hijo se habría molestado al ver el acto.

El joven, vestido con ropa oscura y tenis blancos, se acercó a la pista donde se encontraba Traztraz Trakatelas y lo empezó a perseguir con un cuchillo en la mano, amenazándolo con palabras.

La mujer que participaba en el show se levantó inmediatamente de la silla e intentó detener al agresor. Lo tomó de los brazos con fuerza y lo alejó del payaso hasta sacarlo del recinto, mientras el resto del público gritaba y se levantaba de sus lugares con temor.

El suceso quedó grabado y se difundió a través de la cuenta oficial de Facebook de Traztraz Trakatelas, que cuenta con más de 45 mil seguidores:

“Miren lo que me acaba de pasar. No es justo que cualquier persona te quiera hacer daño con un cuchillo. ¡Un joven casi me pica! Sentí tanto miedo e impotencia. Amigos showseros, tengan cuidado”, se lee en el texto de la publicación.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTrazTrakatelaz%2Fvideos%2F3533382700290258%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde internautas le externaron su apoyo al payaso y le recomendaron levantar una denuncia oficial por intento de homicidio:

“Denuncia directa, evidencia por intento de homicidio, si necesitas ayuda envía inbox”;

“En corto homicidio en grado de tentativa”;

“Demándalo, no dejes pasar estás cosas, es muy peligroso para ti y tu equipo de trabajo, que Dios te cuide siempre”, son algunos de los comentarios que se leen.

Por otro lado, usuarios le advirtieron que ese tipo de shows le ocasionarán problemas y le recomendaron dejar de hacerlos para evitar incidentes.

En una nueva publicación, Traztraz Trakatelaz se comprometió a realizar una transmisión en vivo para contar los detalles del caso y evitó dar más información al respecto:

“Por el momento, no responderé a mensajes hasta que haga la transmisión”, anunció en Facebook.

Hasta ahora se desconoce la identidad del agresor, así como el motivo de su violenta reacción.