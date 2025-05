Menchaca presume seguridad e inversiones, pese a informe de la DEA que situa a cárteles en Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Sobre el informe de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que sitúa a tres cárteles en territorio hidalguense (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste), el gobernador reafirmó su postura sobre el fenómeno delictivo que, reconoció, afecta territorios en el centro del país, pero sostuvo que Hidalgo se mantiene seguro y, desde su perspectiva, esto se refleja con la atracción de inversiones.

“Lo que pasa es que el informe que dio la DEA pues abarca todo el país; prácticamente es lo mismo. No muestra una situación específica (en la entidad que gobierna) Yo decía ayer, en un ejercicio como este de comunicación, pues que Hidalgo no tiene barda que nos limite con el Estado de México, con Veracruz, con Querétaro, con Tlaxcala, con San Luis Potosí. No somos una ínsula”, aseguró.

“Entonces, todo el país tiene esa problemática. Lo que les puedo afirmar contundentemente es que en Hidalgo estamos todos los días desde que inició de la administración a combatir el crimen, y se ven los resultados. En la semana que entra vamos a tener un anuncio muy fuerte de inversión, vamos a superar los 100 mil millones en esta primera mitad de administración. Y los inversionistas locales, nacionales y extranjeros, aparte de las vías de comunicación, de los servicios públicos, de la infraestructura educativa, ven fundamentalmente la seguridad”.

Planteó que una muestra de esto es que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) está cerca de tomar la decisión para que Pachuca sea la sede de entrenamientos para alguna selección que participe en el Mundial 2026, que organizan de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México. “Y tomaron en cuenta también ese factor”, dijo en referencia al tema de seguridad.