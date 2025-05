Destituyen a comandante en Chiapas por corrupción y nexos con grupos delictivos del estado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que separó del cargo al comandante del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, José Carlos Lemus Vidal, por señalamientos de actos de corrupción, entre ellos posibles nexos con grupos delictivos del estado, en específico en La Concordia.

En un video en redes sociales afirmó que toma con mucha seriedad la denuncia presentada por un elemento que dejó la coordinación por estos actos irregulares.

“Le he pedido al fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante. Le he pedido al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal, honesta, transparente sin sesgo alguno”.

Indicó que en su administración “no hay cabida en la impunidad, no hay cabida a la complicidad. Chiapas ya sufrió mucha violencia, mucha sangre, y esos hechos y ese capítulo tan feroz y tan ofensivo para las familias en Chiapas no va a volver a suceder. Vamos a trabajar todos los días con la ley en la mano seguiremos trabajando, seguiremos enfrentando a la delincuencia”.

Consideró que sus acciones han afectado intereses económicos “y quisieran que fracasáramos en nuestra estrategia de seguridad.

Ni un grupo delictivo verá sus ojos fracasar esa estrategia, seguirá siendo un ejemplo en Chiapas, viviremos en paz, estará garantizada la tranquilidad porque gozamos de autoridad moral”.

Un gobierno con autoridad moral, destacó, no tiene actos de impunidad y de ninguna naturaleza con ningún grupo delictivo.

“La ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado una paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”.

El exintegrante de Pakal es Francisco Ramírez Galindo quien en un video de más de 26 minutos hizo varias denuncias contra elementos de esa corporación que opaca el objetivo de brindar seguridad en la entidad.

“Hace como dos meses o mes y medio veníamos de día, de repente se ponen a carrerear, tomado el señor, con sus escoltas, su chofer y de repente se nos pierde y empezó a perseguir a dos chavos en una moto -y están las cámaras señor Aparicio, si usted duda de mi palabra (…) no se vale que ese tipo de puercos esté trabajando en su institución- su chofer los atropella, dos chamacos que no traían nada, cuando nosotros llegamos vimos perfectamente que su conductor puso una bolsa roja con negro a los chamacos, uno casi muriendo, los señores venían bien alcoholizados, uniformados y con unidades”.

Dando la cara relató varios episodios en los que acusa que Lemus encabezó, en especial porque “a quien debería meter a la cárcel no los metió (a otros) les fabrica delitos, agarra a pura gente que realmente no está haciendo nada y este cabrón los entamba, les mete mariguana, les mete cocaína. La PDI no se los ha querido recibir, el señor hace artimañas para meterlos. No se vale que a gente inocente los estén encerrando”.

Acusó que “el señor recibe fuertes cantidades de dinero del presidente municipal de La Concordia, tengo los mensajes donde él dice que no tenemos que tener ningún roce con el señor presidente (…) no me quedó de otra que retirarme porque de verdad mis principios no comulgan con lo que se está haciendo

Enseguida señaló también a Jorge Humberto Acevedo González, alias “La Zarigüeya” de quien dijo “un cabrón que tiene orden de aprehensión; también a Agustín Iván Prado Zepeda “otro cabrón que también tiene orden de aprehensión en otros estados por abuso de autoridad, desaparición y muchas cosas”.

Dijo tener pruebas de bases donde huachicolean, lo cual hacen en La Concordia.

Alertó que estas denuncias llegarán a las autoridades estadounidenses por toda la droga que dejan pasar, por lo que enviará una carta a la embajada de Estados Unidos “donde si me llegara a pasar algo culpó directamente a estas personas que estoy denunciando. Y no les tengo miedo porque siempre he denunciado”.

Entre otros elementos que son consecuencia de esta colusión, apuntó a que se ha permitido la entrada por ejemplo del Cartel del Noreste y alertó que podría suceder lo de otros estados como en Michoacán “donde la delincuencia echó raíz y ya no la vas a poder sacar”.

Desde el inicio de su denuncia dijo que el mando en muchos momentos “andaba tomado, borracho, literalmente desde que llegamos, con toda su bola de cuatreros, así les voy a llamar. Señor Aparicio Avendaño, de verdad, necesitamos que ponga ojos, atención a las bases. Hay comandantes muy buenos que realmente quieren trabajar, pero no los dejan”.

Pidió al gobernador Ramírez poner el foco en esta agrupación.

“Este señor desde que llegó se puso a tomar con su conductor. Su conductor quiso abusar de una señorita que atendía el hotel ya tomado. Este señor no está haciendo bien las cosas, él sabe quién soy (…) denigrando un uniforme, un proyecto muy bueno” y denunció que les pedía a los elementos que “soltaran” a quienes ubicó como halcones de un grupo criminal en el estado y afirmó que “no se necesita ser muy inteligente para saberlo”.

Mientras que el comisario Carlos Javier Pineda Antillón, director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal confirmó que el denunciante es uno de sus elementos y buscó destacar que proviene de la extinta Policía Federal y quien tenía dos días sin presentarse a trabajar. “Tres días ya lo podemos considerar como abandono de trabajo. Aunque el elemento dio las razones por las que dejaba la agrupación.

“Tengo la instrucción clara y precisa de nuestro secretario de Seguridad del Pueblo de atender todas y cada una de las situaciones que se presenten en las bases de operaciones con los elementos y desde luego cuando se entra en conflicto con los ciudadanos, si es que tiene alguna queja”, afirmó Pineda.

Confirmo que la fiscalía estatal tomó parte del caso e inició una carpeta de investigación por tratarse de una “noticia criminal”, por lo que Ramírez Galindo sería llamado a declarar y “aportar las pruebas necesarias de su dicho y de ser así se actuará en consecuencia, pero de no ser así también se actuará en consecuencia”.

Aunque finalmente el funcionario se adelantó: “Para que nos dejemos de difamaciones a una institución profesional y confiable que se ha dedicado a garantizar la paz del pueblo chiapaneco”.