Hospital General de Ciudad Ixtepec, Oaxaca se declara en paro por falta de insumos

OAXACA, Oax. (apro).- El Hospital General de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, colapsó. Se declaró en paro.

“No hay ni gasas, ni jeringas. No ha y nada y lo que surten es a cuenta gotas, del cuadro básico no hay nada. Esto tenía que colapsar en cualquier momento”, sostuvo el delegado sindical de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Martín Ramírez Viera.

Por lo pronto, el Hospital General de Ciudad Ixtepec de 30 camas cumplió 24 horas de declararse en paro porque desde junio de 2024 que inició el proceso de transición del gobierno estatal al IMSS bienestar todo está a la deriva porque no se sabe dónde está el presupuesto, dónde están los recursos etiquetados, dónde están los medicamentos.

Acompañado del subdelegado sindical Reynel Matus y la base trabajadora, Ramírez Viera aclaró que solo se van a atender urgencias.

“La base trabajadora comenta que esta problemática es de bastante tiempo que se ha ido agravando por el proceso de transición hacia el IMSS bienestar en el mes de junio de 2024 cuando se fueron transgrediendo los derechos de los trabajadores, razón por la que en diciembre se movilizaron para garantizar pagos y bonos”.

Sin embargo, “hoy la problemática es en los servicios de salud ya transferido a IMSS bienestar porque la base trabajadora exige ser escuchada y la autoridad no se manifiesta”.

Y enumeró las carencias: “No contamos con clima, aire acondicionado, con equipo de protección, cubre bocas y guantes, no contamos con insumos, medicamentos esenciales y del cuadro básico, lo que son analgésicos, antibióticos, con ropería para cambio de ropa de cama, sabanas y colchas clínicas, soluciones parenterales, batas, no hay servicios de laboratorio ni de rayos X, no hay glucómetros para pacientes diabéticos, no tenemos material de insumo, no tenemos cómo atender a la población”.

Aunque el hospital ya fue transferido al IMSS Bienestar, los recursos nunca llegaron y eso está afectando el servicio u operación del nosocomio.

Saben que 4 mil 600 trabajadores ya fueron transferidos al IMSS Bienestar y el sindicato poco puede hacer, ahora “nos ponemos del lado de la población porque ahí están los especialistas, los camilleros, los enfermeros, pero nos sentimos impotentes para desempeñar nuestras funciones”.

Es por ello, que acordaron” realizar movilizaciones para ser escuchados y vamos a realizar solo urgencias reales y buscando dónde referir a los pacientes porque ya hay demandas jurídicas porque no se atendieron a los pacientes, pero ¿con qué los atendemos?, se preguntaron.

En síntesis, “estamos colapsados porque al área de cocina no se le ha pagado su adeudo, la lavandería igual, entonces, el recurso no sé dónde está, el presupuesto dónde está, finalizó.