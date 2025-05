Ante crisis de imagen y protestas, Morena organiza verbena a favor de la gobernadora de BC

BAJA CALIFORNIA (apro).- Luego de 15 días de crisis de imagen pública y señalamientos de falta de transparencia, así como exigencias de revocación de mandato, militantes y seguidores de Morena en Baja California organizaron una verbena masiva para manifestar su apoyo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Lo anterior, luego de que la mandataria estatal diera a conocer el pasado 10 de mayo que autoridades de Estados Unidos le cancelaron la visa, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno de Tijuana, y sin que les dieran explicación alguna, según la narrativa oficial.

Debido a la falta de transparencia sobre esta situación, el 17 de mayo fue organizada una “Carnita asada masiva vs. Marina del Pilar”, en la Plaza de los Tres Poderes, en el municipio de Mexicali, que atrajo a miles de ciudadanos y donde uno de los puntos principales fue exigir la revocación de mandato.

La crisis de imagen se apreció el viernes pasado, pues la gobernadora acudió a una reunión de gobernadores al Palacio Nacional, y en la fotografía oficial con Claudia Sheinbaum Pardo, se apreció la distancia con la mandataria federal.

Esto, al aparecer Marina del Pilar casi en la esquina del lado derecho, mientras había otras ocho gobernadoras arropando a la presidenta de México.

Para este fin de semana, nuevamente fueron convocadas manifestaciones ciudadanas en la entidad, por lo que, como intento de réplica, según trascendió entre los medios de comunicación de la entidad, fue organizado el evento en apoyo a la mandataria estatal.

Transmisión en vivo

La movilización fue nombrada “En Baja, la Transformación Vive”, con sede en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, en el municipio de Tijuana, donde acudieron a tomarse la fotografía alcaldes, diputados locales y federales, así como senadores de Morena, según puso apreciarse el sábado 24 de mayo.

Marina del Pilar incluso realizó una transmisión en vivo en su perfil público de redes sociales, pasadas las 18:00 horas.

“Gracias a todos ustedes por venir el día de hoy, por su cariño, por la unidad que quiere nuestro movimiento más que nunca. Ya ven cómo son los detractores, y ahí algunos cuantos carroñeros que difaman y calumnian… pero quiero decirles que nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. Y este árbol está más fuerte que nunca, con ella apoyo de todas y todos ustedes”, expresó, entre otras frases del mismo tono como “Entre más me golpean, más digna me siento”.

En los medios locales fue filtrado el dato de una supuesta asistencia de 20 mil personas a la unidad indicada, aunque sin alguna fuente o cómo fue obtenida dicha cifra.

La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, incluso utilizó los canales oficiales del XXV Ayuntamiento para enviar un boletín de prensa destacando la asistencia porteña.

“La presidenta Claudia Agatón Muñiz, participó, junto con más de 2 mil 500 personas que se trasladaron de Ensenada a la ciudad de Tijuana para ser parte de la Gran Verbena en Baja California la Transformación Vive, en apoyo a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda”, según la entrada del texto.

Ante el evento, mientras eran realizadas en diferentes ciudades otras “carnitas asadas” y hasta “pollizas” en protesta, en redes sociales comenzaron a circular fotografías de camiones y capturas de pantalla sobre las invitaciones a acudir, en caso de que “no se contara con vehículo”.

Además, también imágenes de lonas llevadas por la gente, con mensajes como: “Yo no traigo carne, pero no vendo mi dignidad aunque me muera de hambre. Fuera Marina”, “No más muertos en Tijuana”, “Mal Gobierno, vínculos con el narco, privatización del Bulevar 2000, nepotismo, corrupción, cobro de piso”, “Mary Pili y Burgueño. Narco gobierno corrupto. Fuera, en Tijuana no te queremos”.

El semanario Zeta documentó la protesta en la explanada del Palacio Municipal de Tijuana, donde asistieron miles de personas quienes, entre el humo de asadores y taco en mano, alzaron carteles y pancartas con distintas consignas.

“Marina te queremos, pero fuera y lejos de Baja California”; “Sin visa, sin vergüenza”; “Ya no más el corazón por delante”; mientras marchaban y gritaban “Fuera Marina”, “Fuera el narcogobierno”, “El pueblo pone, el pueblo quita”, conforme consignó la periodista Ana Karen Ortiz.

Y su colega Mara Yáñez también documentó las capturas de pantalla, así como fotografías de camiones, para trasladar a la gente desde distintas colonias, así como de las ciudades de Mexicali y Ensenada.