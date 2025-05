Audio revela presunta intromisión en elección de presidencia del TSJ de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).-Una conversación entre magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, filtrada recientemente en redes sociales, reveló posibles intentos de influir ilícitamente en la elección de nueva o nuevo titular del Poder Judicial.

Este domingo se cumplió una semana sin titular en la presidencia del TSJ.

Desde el lunes 19 de mayo, cuando se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el decreto que destituyó a Jorge Luis Gamboa Olea como presidente del TSJ, el pleno ha intentado sin éxito designar a una nueva persona para encabezar el tribunal. A la fecha, se han convocado más de 15 sesiones, pero no se ha logrado el quórum necesario. De acuerdo con fuentes internas, algunas magistradas y magistrados apagan sus teléfonos móviles y desactivan sus correos institucionales para evitar ser notificados, lo que ha obstaculizado el avance del proceso.

Además de la falta de consenso, la indignación por la presunta intromisión de otros poderes ha tensado aún más las deliberaciones. Esta situación genera preocupación, ya que este lunes el Pleno debe sesionar para autorizar el pago de salarios del personal judicial. De no hacerlo, se podrían violar los derechos laborales de cientos de trabajadoras y trabajadores.

En el audio filtrado, de más de 30 minutos, se escucha a un magistrado informar que representantes de otros poderes ofrecieron garantizar el haber de retiro con una base superior al 30 % a cambio de que el voto favoreciera al magistrado Javier Mújica para la presidencia del TSJ.

La propia voz de Mújica confirma que recibió una llamada telefónica con ese ofrecimiento y que se le pidió comunicarlo a sus compañeras y compañeros del Pleno. Esta revelación fue interpretada por varios magistrados como un posible acto de corrupción, más que como una negociación institucional legítima.

Cabe señalar que Javier Mújica forma parte del grupo minoritario encabezado por el expresidente Jorge Gamboa Olea, el mismo que fue removido por decreto. Este bloque ha sido señalado por intentar mantener el control del tribunal a través de acuerdos externos.

Durante la conversación, la magistrada Berta Rendón expresó con firmeza su preocupación por la pérdida de autonomía del Poder Judicial y la degradación institucional que atraviesa el TSJ. Criticó duramente a quienes, según dijo, han permitido que se doblegue la independencia del tribunal y cuestionó el nivel de descomposición al que han llegado algunos de sus colegas.

“Cada vez que han pisado la autonomía y la independencia del Tribunal… ¡hurra, viva!, digo yo. Entiendo que hay personas que ya están podridas, pero aun así me queda la interrogante: ¿qué le pasó a esa mujer para llegar a ese nivel de degradación? Entonces, si se quiere construir, háganlo bien”, reclamó.

Rendón contrastó la situación actual con la gestión del expresidente Rubén Jasso Díaz, a quien elogió por buscar la reconciliación interna. “Él fue el único que tocó humildemente la puerta de todos, como corresponde. Eso no le quita nada a nadie. Dijo: ‘Vamos a reconciliar’, y los 300 trabajadores que habían sido despedidos injustamente por la magistrada Cuevas incluso fueron reinstalados. ¿Y saben qué? No pidieron ni un peso”.

Recordó que, como parte de esa restitución, ella misma recibió en Cuautla a varios de esos trabajadores y subrayó que todo se logró sin intereses personales. “Él (Jasso) andaba en un carro decente, modesto… Porque, además, esto no es de nosotros. Todo esto es falso. No hay ni un lápiz que nos pertenezca. Lo único que se gana es el sustento, hasta donde alcance. No pasa nada. Eso es lo meritorio”.

La magistrada también criticó la forma en que algunos puestos se han asignado dentro del TSJ: “No para ver quién me da más, o quién le da más, o quién pone a la cuacomadre de no sé quién, o al magistrado del domingo… y bueno, pues estamos luchando para que eso se acabe. Ahora, si lo logramos, bien. Pero no veo que las clases se demoren, porque hay gente que ya está tan podrida que le hablas a la pared cuando le dices algo”.

Lamentó el estado general del tribunal: “Es triste ver toda la ruina que hay aquí. No me estoy inventando nada. Lo digo con datos estadísticos. Es una pena”.

Aunque dijo no conocer mucho a la magistrada Nancy Giovanna Montero, destacó que no tiene señalamientos negativos hacia ella, salvo un carácter fuerte. “No la conozco mucho, no le sé nada malo, y eso para mí es bueno. Solo que, de repente, se enoja muy feo… y se lo digo aquí, en público, porque yo no tengo problema. Yo también me enojo muy feo, solo que yo no presido nada”.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar los principios del servicio público y el respeto entre pares. “Hay que construir, sí, pero con bases sólidas. Hay que respetar. ¿Cuál es, a veces, el respeto al compañero? Porque aquí se pisa uno y luego el otro también. Y se pierde la dignidad humana”.

Hasta ahora, el único avance ha sido la integración de una terna para designar a la nueva presidencia, conforme a la disposición transitoria décima tercera del decreto en vigor. Está compuesta por las magistradas María del Carmen Aquino Celis, Nancy Giovanna Montero Mercado y el magistrado Javier Mújica Díaz.

En la última sesión en la que no se logró quórum, la magistrada Nancy Giovanna Montero obtuvo 13 votos, lo que evidencia que cuenta con el respaldo mayoritario de sus pares. No obstante, el proceso continúa trabado por la falta de consenso y las maniobras del bloque minoritario.