Denuncian a médico del Hospital Ángeles en Puebla por intento de feminicidio (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- A través de un video en redes sociales, la nutrióloga September Vélez acusó a su exmarido, Armando “S”., especialista en cirugía gastrointestinal del Hospital Ángeles Puebla, de intento de feminicidio y de violencia vicaria.

En su cuenta de Instagram, Vélez publicó un video de una cámara de vigilancia de su casa en la que se puede ver al médico, de quien está divorciada, propinándole una golpiza el pasado 15 de abril, además dijo que dos días antes el mismo agresor la amenazó, le puso una pistola en la cabeza y le dejó una bala como “advertencia o sentencia”.

También, denunció que el 16 de mayo Armando “S”. se llevó de manera ilegal a sus dos hijos, de los cuales ella tiene la guardia y custodia otorgada por una jueza de Puebla, por lo que aseguró que los retiene en calidad de “secuestrados”.

La mujer mencionó en su video que la violencia generada por su exmarido escaló cuando instaló un GPS en su carro.

“Me llamaba para intimidarme, para insultarme, para provocar ese miedo que él sabe que tiene el poder sobre mí. Me seguía, me vigilaba, me acosaba”, agregó.

El 13 de abril, Armando S. fue a su casa con intención de ver a los niños, pero empezaron a discutir y él sacó una pistola con la cual le apuntó directo a la cabeza para amenazarla de muerte. “Dejó una bala como advertencia, como recordatorio o como sentencia. Hoy en día, las autoridades tienen esta bala como evidencia”, relató Vélez.

El martes 15 de abril regresó a su casa y la agredió físicamente, lo cual quedó grabado por las cámaras de seguridad de la casa. La nutrióloga acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia en contra de su agresor.

Luego que al médico le notificaron la medida de restricción, acusó Vélez, envió a un hombre para que rondara su casa y la intimidara en la madrugada. Y el pasado 16 de mayo, el especialista sustrajo a los dos hijos pese a que ella tiene la guardia y custodia.

“Hoy tengo miedo por mi vida, tengo miedo por la vida de mis hijos por eso estoy haciendo este video. Pido ayuda urgente a las autoridades al gobernador Alejandro Armenta, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General del Estado. Necesito protección, necesito justicia, pero también necesito a mis hijos devuelta”.

“Estoy denunciando a un agresor con poder, con contactos, con muchos privilegios, pero todo esto no puede estar por encima de la vida”, expresó al hacer responsable a su ex pareja de lo que pueda pasarle a ella o a sus hijos.

Hospital Ángeles suspende al médico

Luego de esta denuncia, el Hospital Ángeles de Puebla informó en sus redes sociales que suspendió al médico Armando “S”. hasta que se lleven a cabo las investigaciones del caso.

“Ante la naturaleza de los hechos difundidos y con base en el compromiso ético que caracteriza a Hospital Ángeles Health System se ha tomado la decisión de suspender de manera inmediata y preventiva el permiso del médico para atender a sus pacientes particulares en las instalaciones… hasta en tanto se realicen las investigaciones pertinentes y se esclarezcan los hechos por parte de las autoridades competentes”, anunció la institución.