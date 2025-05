Incendian camioneta de candidato de Morena a la alcaldía de Jilotepec frente a su casa de campaña

XALAPA, Ver. (apro)- En los últimos dos días se han registrado múltiples hechos de violencia política en Veracruz, a sólo seis días de las elecciones municipales en las que se renovarán 212 alcaldías.

La madrugada de este lunes, una camioneta del equipo de campaña de Francisco Clemente, candidato de Morena a la alcaldía de Jilotepec, fue incendiada frente a su casa de campaña. Testigos señalaron que dos personas a bordo de una motocicleta arrojaron un artefacto incendiario. No hubo personas lesionadas.

En un video en redes sociales, el candidato consideró el hecho como un intento de intimidación: “Este acto cobarde no nos intimida, al contrario, nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, que el pueblo está con nosotros y que algunos ya no saben cómo detener el avance de la transformación”, dijo

Alcalde de Lerdo de Tejada denuncia amenazas

El presidente municipal Fabián Cárdenas Sosa informó que él, su familia y colaboradores del ayuntamiento han recibido amenazas. Aseguró haber sido perseguido recientemente y reforzó su seguridad personal: “No por miedo, sino por responsabilidad”.

Candidata de Tamiahua denuncia intimidaciones

Cindy Gabriela Cruz Nolasco, candidata de Morena en Tamiahua, denunció amenazas hacia ella, su equipo y familiares. A través de redes sociales acusó intentos de hacerla desistir de la contienda.

Agreden a equipo del PT en Misantla

Integrantes del equipo de campaña de Aracely Pérez Roa (PT) fueron agredidos y perseguidos tras un mitin en la comunidad de Sarabia. La candidata afirmó que fue un ataque deliberado y anunció una denuncia ante la Fiscalía.

Renuncias de candidatas en Tihuatlán y Las Choapas

Jocelyn García, candidata del PRI a la alcaldía de Tihuatlán, renunció a la contienda el 23 de mayo y anunció su adhesión al proyecto de Movimiento Ciudadano.

Luz del Carmen Bautista López, candidata del PT en Las Choapas, también presentó su renuncia formal junto con su planilla ante el OPLE municipal. El PT queda sin representación en ese municipio.

PT acusa “terrorismo de Estado” y falta de protección

El comisionado nacional del PT, Ramón Díaz Ávila, denunció persecución política y escasa protección para sus candidatos. Afirmó que de 44 solicitudes de seguridad solo una fue atendida, y con condiciones inadecuadas. Reportó también saqueos, citatorios nocturnos y vandalismo en oficinas de campaña.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció este lunes que al menos 20 candidaturas de su partido en Veracruz han recibido amenazas, por lo que han solicitado protección ante el OPLE.

Durante una conferencia en Xalapa, señaló que el proceso electoral en el estado se ha caracterizado por la violencia y subrayó la urgencia de garantizar seguridad a quienes participan en la contienda.

OPLE de Sayula: investigan privación de libertad de su presidente

La gobernadora Rocío Nahle confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la presunta privación de libertad del presidente del OPLE municipal en Sayula de Alemán, Efrén Basilio Tadeo. Sin embargo, solicitó su remoción por ser tío de una candidata del PT, lo que representa un posible conflicto de interés.

Gobierno estatal: sin pruebas en varios casos

Nahle informó que su gobierno ha verificado denuncias de violencia, pero no encontró evidencias en varios reportes. Señaló que hay 170 solicitudes de protección de candidatos y 58 municipios con nivel de riesgo 3, como Coxquihui, Rodríguez Clara, Sayula de Alemán y Texistepec.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, aclaró que estos municipios no son oficialmente “focos rojos”, pero se reforzará la presencia policiaca.

Informó que en varios casos denunciados no se encontraron elementos que confirmaran agresiones. Por ejemplo, en Yecuatla, se escucharon disparos cerca del lugar donde se encontraba el candidato del PT, pero no hubo ataque directo; en Las Choapas, los escoltas del aspirante de Movimiento Ciudadano negaron un supuesto atentado; en Atzalan, no se detectaron daños en la vivienda del priista Homero Domínguez; en Misantla, la confrontación fue con personas en estado de ebriedad y solo se registró una detención por faltas administrativas; y en Lerdo de Tejada, el alcalde no estaba desaparecido, sino en una fiesta.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que más de 15 mil elementos de seguridad resguardarán la jornada electoral del próximo domingo en la entidad.

En conferencia de prensa, detalló que se desplegarán 15 mil 715 efectivos y 2 mil 166 vehículos en todo el estado.