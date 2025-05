Investigan por peculado a funcionario hidalguense detenido en Durango por presunto delito electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, informó que el director de área del Sistema Mixto, Arturo Gabriel Ortega Hernández enfrentará cargos por peculado en esta entidad, por el uso de la camioneta que conducía al momento de ser intervenido por la policía municipal de Durango.

El funcionario supuestamente se ostentó como operador político de José Ramón Enríquez Herrera, candidato de Morena a la alcaldía de Durango, según la Fiscalía General de aquel estado (FGED).

Esa instancia expuso que Arturo Gabriel viajaba en una camioneta Ford Ranger blanca que, aunque no contaba con placas de circulación, al verificar el engomado arrojó que pertenece al Poder Ejecutivo de Hidalgo.

Los agentes que lo detuvieron por una falta vial notificaron a la FGED que, al revisar los registros de Ortega Hernández, aparecía como servidor público de la administración hidalguense, y que él les dijo que “el vehículo lo trae comisionado para realizar actividades propias de proselitismo y actividades electorales”.

“Aquí se acaba de iniciar una carpeta de investigación en contra del funcionario. Una carpeta de investigación por peculado, y aparte se le va a dar de baja y se inicia una carpeta ante la Contraloría. No sabemos actualmente qué estaba haciendo en el estado de Durango”, expuso Fernández Hasbun al ser cuestionado sobre el estatus del servidor público, quien era el responsable del área de averiguaciones previas.

El encargado del despacho de la procuraduría afirmó que Ortega Hernández es la única persona que han detectado, del servicio público hidalguense, relacionada con este posible caso de activismo electoral en Durango, sin tener más información al respecto.

Tras el anuncio de inversiones por 27 mil 625 millones a través de 16 empresas, en una ceremonia en Palacio de Gobierno, el mandatario Julio Menchaca Salazar también fue inquirido sobre el caso, con el precedente del viaje en vuelo privado que él realizó, una semana antes hacia aquella entidad, para respaldar la candidatura de José Ramón Enríquez.

“Y que no tienen absolutamente nada que ver. Sería verdaderamente torpe de mi parte –denme tantito este crédito–, de que yo no podría mandar una persona con un vehículo oficial a Durango. Yo tengo, como todas y todos ustedes, el derecho de participación política en mis ratos libres y lo he hecho toda mi vida.

“Pero esto es muy desafortunado, va a tener una sanción ejemplar, porque no se vale utilizar los recursos (públicos). Si hubiera querido ir por su cuenta, pues es su domingo. Pero aquí va a tener sanciones y en Durango va a tener de sanciones”, remarcó el gobernador

Menchaca añadió que a él nadie de su partido le pidió el apoyo para la candidatura de Enríquez, sino que acudió a respaldarlo por decisión propia.

“Es mi médico. Él vino a mi campaña para gobernador. Amor con amor se paga”, afirmó. Luego volvió al tema del posible delito electoral, para insistir que “cada quien es responsable”, aunado a que “hay más de 80 mil trabajadores de gobierno”.

Ante la pregunta de si el director de área detenido en Durango “se mandó solo”, Menchaca contestó: “Bueno, cuando menos de mi parte no (hubo indicación) y si alguna investigación da a conocer que siguió indicaciones de alguien, pues él, la persona que le dio las indicaciones, asumirá las consecuencias”.

Asimismo, ante el planteamiento de por qué no se había identificado que un vehículo oficial no estaba en su zona de resguardo, el exsenador comentó: “Imagínese si yo personalmente estuviera checando los vehículos y las personas, pues no, no es posible; hay una estructura de gobierno y deben de asumir su responsabilidad”.

Inversiones reflejan seguridad: Menchaca

La madrugada del viernes, una manta, con la presunta rúbrica del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y amenazas contra un supuesto rival, fue localizada en el municipio de Acatlán, en la región del Valle de Tulancingo.

El gobernador fue cuestionado sobre el tema de seguridad, también con el informe de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que sitúa a tres organizaciones delictivas en Hidalgo, como antecedente reciente.

“Insisto, hay reiteración de esto. Ustedes escucharon a los empresarios” durante el anuncio de inversiones, sobre elegir un sitio del país en el que tuvieran seguridad, infraestructura educativa, conectividad y acceso a recursos como electricidad y agua.

“No somos una isla, el estado de Hidalgo no tiene una barda que nos limite con nuestros vecinos, con el Estado de México, con Querétaro, San Luis, Veracruz. Estamos trabajando constantemente y lo dije en mi intervención: Hay hechos lamentables, pero nuestro trabajo lo estamos cumpliendo”, sumó.

“Estamos disponiendo de todas las personas, de todo el capital humano y material para combatir la criminalidad. (…) En Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, hay hechos desagradables. Nosotros quisiéramos que no pasara nada y si fuera por voluntad política o decisión personal no habría nada. Pero lo que nos toca hacer que es trabajar. Eso sí lo estamos haciendo”, sostuvo.

Respecto al anuncio de inversiones, el gobierno dio a conocer que la empresa Elam-Faw Trucks se instalará en Zempoala con una inversión de 10 mil millones de pesos, mientras que Dhanma Energy México desarrollará proyectos en Singuilucan y Zempoala por 6 mil 460 millones.

En Zapotlán de Juárez, el Centro de Abasto Miguel Hidalgo invertirá 3 mil 500 millones, y en Tepeji del Río Central Park 57 destinará 3 mil 200 millones.

Weg y Sigma Alimentos Centro harán lo propio con mil 200 millones cada una en Atotonilco de Tula y Atitalaquia, respectivamente, en tanto que Home Depot ampliará operaciones en Pachuca con 450 millones de pesos.

En Tepeji del Río, Inmobiliaria Rascopa y Trans-Mex. Inc invertirán 400 y 209 millones, respectivamente, mientras que Grupo Hospitalario Medens destinará 300 millones a instalaciones en Tula, municipio donde también se establecerá Navecsa Ideal con 145 millones de pesos.

De igual forma, Dulces Miguelito llegará a Villa de Tezontepec con 120 millones; Farmacias del Ahorro abrirá diez nuevas sucursales (111 millones); Construcciones Majuvic invertirá 108 millones en Mixquiahuala, y Renacer Foods 22 millones más en Huichapan.