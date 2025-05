Agentes en Hermosillo confunden a abogado con delincuente y le disparan en 70 ocasiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, recibió 70 impactos de bala por una confusión de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con las autoridades locales.

El abogado se encuentra en un hospital recibiendo atención médica y su estado de salud es delicado.

El pasado 26 de mayo, el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó que la agresión ocurrió el pasado sábado, después de que los agentes realizaron un cateo.

El fiscal explicó que, al salir del inmueble, unas camionetas persiguieron a los elementos y que el vehículo tipo Toyota Camry en el que viajaba el abogado les cerró el paso, lo que los policías consideraron una agresión, por lo cual dispararon e hirieron al conductor. Los agentes ya fueron detenidos y puestos a disposición de un juez.

“El tripulante del vehículo es un particular que no tiene nada que ver con los hechos, no es un delincuente, ya se encuentra en el hospital, está delicado de salud. Aún y cuando fue una confusión, ya fueron judicializados los elementos de la policía”, resaltó el fiscal de Sonora.

Carlos Bustamante es una figura reconocida dentro de su ámbito y es asociado de la firma “TRCM Tapia Robles Cabrera Moreno”. Sus áreas de práctica son derecho familiar, mercantil, penal y litigio civil, constitucional y penal. Además, diversos medios de comunicación difundieron que la esposa del abogado es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El caso generó alerta por el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos claros en operativos policiales. Además, la agresión ocurrió en un fin de semana violento en Hermosillo. El viernes, un día antes del ataque contra el abogado Bustamante, otro operativo resultó en la pérdida de la vida de un agente y dos personas lesionadas.