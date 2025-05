Con “levantones”, ayuntamiento de Hermosillo “limpia” plazas por Fiestas del Pitic

HERMOSILLO, Son., (apro) .- La segunda mitad de mayo coincide con el aniversario de la fundación de Hermosillo, capital de Sonora: en esas fechas se llevan a cabo las “Fiestas del Pitic”, un festival cultural gratuito que toma lugar en el centro histórico de la ciudad para rememorar el nacimiento de la ciudad.

Estos días, al menos en dos de los últimos años, también han sido el escenario para una “limpia” orquestada por la policía municipal de Hermosillo, con la aparente intención de liberar las calles de personas sin hogar.

“Tuvimos conocimiento que este fin de semana varias personas, no necesariamente indigentes, manifiestan que son albañil, un jornalero de los campos agrícolas pegados a Hermosillo, otro es velador, otro entiendo que es lavacoches… fueron detenidos por parte de la policía municipal de Hermosillo.

“En tres casos por lo menos, sabemos que hay más personas, fueron llevados en autobuses cerca de la ciudad de Navojoa, en donde fueron abandonados. Aquí en la ciudad de Hermosillo, la persona que se subió al templete, que todos lo vimos en las redes sociales, también manifestó que fue golpeado y puesto a disposición ante las autoridades migratorias sin tener facultad para ello. Finalmente quedó en el albergue del gobierno del estado”, declaró Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

El caso, conocido a través de redes sociales, que refirió el funcionario se produjo el 24 de mayo, cuando la cantante María León montó su acto en el contexto de las Fiestas del Pitic. Durante su espectáculo, un “lavacarros” subió al escenario, le quitó el micrófono y dijo, mientras forcejeaba con el personal de seguridad del evento:

“Gente, es para un taco, no hago daño, yo no le he hecho daño a nadie, yo todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente".

Un día antes, el 25 de mayo, trascendió a través de redes sociales el testimonio de un vendedor de elotes que denunció una situación parecida:

“Estábamos en la plaza pública de la universidad (de Sonora; plaza llamada Emiliana de Zubeldía). Yo estaba descansando porque tengo 8 meses sin parar de trabajar; yo vendía elotes, no paraba ni los domingos, y ahora que vine a descansar me tocó esta redada”, dijo, y aseguró que junto a él viajaban al menos 27 personas.

Luis Fernando Rentería Barragán, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirmó que recibió 6 denuncias de la misma naturaleza: traslados involuntarios desde plazas de Hermosillo con rumbo al sur del estado. Afirmó, además, que la cifra podría rondar las 40 personas.

Entre las víctimas, además de “lavacarros”, personas sin hogar, vendedores ambulantes, albañiles, se encontró un abogado, según reportes desde medios de Navojoa, Sonora: la ciudad más cercana al sitio donde las personas “levantadas” y dejadas a su suerte.

La orden, según fuentes cercanas a las investigaciones, consistió en sacar de la ciudad a personas con apariencia desaliñada que se encontraran en las plazas públicas.

Uno de los casos más notorios fue el de una persona que, tras los hechos, se vio en la necesidad de caminar más de 20 kilómetros para buscar ayuda ante el desconocimiento de la geografía.

El hombre, al cierre de este reporte, se debatía entre la vida y la muerte debido a la falta de agua porque padece problemas en los riñones; esto en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, fue cuestionado por los hechos: criticó que se “anticipen” resultados de investigaciones y sugirió que puede haber una confusión ante la implementación de un programa llamado “Regreso a casa”.

“Hay quienes por alguna razón que desconozco se atreven anticipar resultados de investigaciones que todavía no se llevan a cabo. Lo que sí les puedo decir es que nosotros como ayuntamiento somos los primeros comprometidos a velar por la seguridad e inclusión social de las personas en situación de calle.

“Tenemos otro programa, que no es privativo de esta administración, que es un programa que apoya a quienes así lo soliciten y no cuenten con el recurso para regresar a sus casas. Es un programa, “Regreso a casa” se llama, y ellos voluntariamente solicitan el apoyo de este programa y se les apoya, frecuentemente, conforme tengamos la disponibilidad presupuestal, para llegar a sus lugares de origen.

“Si hay alguien que se siente preocupado con respecto a que fue trasladado en contra de su voluntad seremos los primeros en investigar y seremos los primeros en sancionar”, aseguró el gobernante de la coalición PRI-PAN.

Testimonios recogidos en la víspera de las Fiestas del Pitic de 2023, sin embargo, arrojaron historias similares, aunque al interior del casco urbano de la capital de Sonora; entonces, tres indigentes que pernoctaban en las inmediaciones del antiguo Hospital General del Estado "Ernesto Ramos Bours".

En aquel momento, también bajo el mandato de Antonio Astiazarán, las personas entrevistadas señalaron que fueron “levantadas” por la policía municipal y dejadas en la periferia de la ciudad y más allá, en las cercanías de colonias como “Pueblitos”, al norte, y “Nuevo Hermosillo”, al sur.