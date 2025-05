Directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Morelos exige justicia por asesinato de su hija

MORELOS (apro) .- Sara Olivia Parra Téllez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía General del Estado de Morelos, tras el asesinato de su hija, expresó con profunda determinación: “A todas las personas que nos han causado este dolor irreparable, sólo puedo decir que confío en que la justicia —la humana y la divina— llegará.”

Sara Rendón Parra fue atacada junto con una mujer de la tercera edad, cuando ambas circulaban en una camioneta en la colonia El Empleado, en Cuernavaca. Rendón Parra falleció.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Parra Téllez describió a su hija como un ser “único, excepcional, inteligente, proactiva, sensible, leal, amorosa, dedicada y profundamente humana.”

Añadió que “Sara era luz, siempre dispuesta a ayudar, a entregarse por los demás, a compartir hasta lo que no tenía con quien lo necesitara.”

La funcionaria narró las dificultades que enfrentó Sara en los últimos meses en su trabajo, mencionando que “entró a un lugar donde no supieron valorar su talento ni su entrega. Dio todo, más de lo que le pedían, y lo hizo con amor. Pero fue maltratada, ignorada, desagradecida. Hasta que un día me dijo: ‘Mamá, me siento tranquila, no podía seguir más en un lugar tan tóxico, ya renuncié’. La abracé, orgullosa de su fortaleza, porque tenía la valentía de una guerrera.”

Parra Téllez agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió disculpas por no haber respondido a todos los mensajes:

“Gracias, de todo corazón, a quienes nos han llamado, enviado mensajes y nos han abrazado de alguna manera en estos días. Perdón si no he podido contestar a cada una y uno, pero estoy completamente devastada. Dios tiene a mi hija en su gloria. Porque fue y siempre será un ser de luz. Gracias infinitas, en nombre de toda la familia.”

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia expresó su más sentido pésame a Sara Olivia Parra Téllez y condenó enérgicamente los hechos: “Este crimen atroz no quedará impune, el Estado será firme y contundente en su respuesta.”

La mandataria informó que ha dado instrucciones para que, desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se desplieguen las acciones necesarias para localizar y detener a los responsables.

“En momentos como este, acompaño su dolor con respeto y solidaridad, y reafirmo mi compromiso absoluto con la defensa de la vida, la paz y la seguridad de todas y todos en Morelos.”