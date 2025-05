Emiten ficha roja de Interpol por morenistas acusados de abuso sexual infantil en Zimapán

PACHUCA, Hgo. (apro).- Una alerta migratoria y la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) fue emitida para Arturo Williams Trejo Leal, empresario y político, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); su esposa, Bertha Eva Medina Hernández; su hermana Ixtshelle Trejo Leal; su cuñado, Eduardo Bibiano Badillo Mejía, y la diputada local morenista Alhely Medina –hermana de Eva– por el caso de abuso sexual infantil denunciado en 2022 en Zimapán, Hidalgo.

Al existir órdenes de aprehensión en contra de las cinco personas, emitidas por un juez de distrito por su probable responsabilidad en los delitos de violación y abuso sexual, la alerta busca constatar los movimientos de ingreso-salida de los miembros de esta familia a través de los puntos de tránsito internacional, en tanto que con la ficha roja las autoridades judiciales hicieron una solicitud internacional formal para localizar y detener provisionalmente a los Trejo Medina, confirmaron a Proceso fuentes directas en el caso.

Asimismo, y mientras en la búsqueda participan la Guardia Nacional (GN), el Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y las policías municipales y estatal de Hidalgo –el estatus actual de todos es de personas no localizadas por la autoridad–, la diputada Alhely Medina Hernández solicitó este día una segunda licencia a su cargo, por 30 días más, que fue aprobada con 26 votos por el Congreso de Hidalgo, de mayoría morenista.

Las cinco personas fueron referidas por dos menores como posibles participantes de delitos sexuales en su contra. Ellas tenían 4, y entre 7 y 8 años cuando sitúan las agresiones. Los presuntos hechos fueron ubicados inicialmente entre el 18 y el 27 de abril de 2022 en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán, de acuerdo con los elementos recabados en la carpeta de investigación 20-2022-00190, iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La denuncia la presentó el 17 de junio de 2022 Jaqueline Trejo Leal, madre de las víctimas; hoy, las tres se encuentran en un refugio en Querétaro a cargo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el segundo, en el que han vivido, ya que antes estuvieron en uno federal considerado de alta seguridad. En ambos casos, por determinación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2022 se libraron órdenes de aprehensión contra Arturo Williams, Eva Medina, Ixtshelle Trejo y Eduardo Bibiano Badillo.

Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Bertha Eva Medina Hernández, tíos de las niñas, fueron detenidos el 9 de marzo de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero liberados siete días después, la madrugada del 16, cuando la jueza Janett Montiel Mendoza determinó no vincularlos a proceso. En aquella audiencia expuso que no tenía certeza de que las personas presentadas fueran las responsables de la agresión.

Las órdenes libradas en aquel entonces contra Ixtshelle Trejo y Eduardo Bibiano Badillo se consideran “vivas”, porque nunca han sido cumplidas –ellos se mantienen como prófugos desde 2022–, en tanto que contra Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Bertha Eva Medina se emitieron nuevas órdenes el pasado 15 de abril, por nuevos elementos de prueba y la información que ya contenía la carpeta.

En el mismo criterio se giró, ahora, la de la legisladora Alhely Medina: datos y posibles elementos probatorios que ya estaba en las indagatorias iniciales, mas nuevos indicios de posible responsabilidad, ya que ella, en 2022, no había sido incluida entre las personas para quienes se solicitó la aprehensión.

Al ampliar declaraciones y durante tests practicados, las menores han mencionado a las cinco personas como probables participantes de una agresión. En tanto, Willy Trejo ha acusado intereses económicos –la herencia de su padre, que dejó a su hermana Ixtshelle como beneficiaria universal, a él como albacea, además de excluir a Jaqueline (la madre de las niñas) y Aylén (que tiene la representación legal, por poder notarial, de las infantas)– de pruebas manipuladas en el caso. También, sugirió que las agresiones ocurrieron por parte de otras personas en el entorno de las niñas.

En este sentido, en junio de 2022m Bertha Eva inició una carpeta por corrupción de menores y violencia familiar en agravio de sus sobrinas (NUC-20-2022-00203), en la que se refiere la posible responsabilidad de Saúl Camargo, El Chino, –pareja de Jaqueline– como posible agresor sexual. Esta carpeta no ha sido judicializada, continúa en etapa de integración.

Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cuando se judicializó la carpeta 20-2022-00190, que derivó en la detención de Arturo William Trejo y su esposa Bertha Eva Medina, fue cuestionado por Proceso sobre las acusaciones de fabricación y manipulación de pruebas que hace la defensa de las personas buscadas, de nuevo, por la autoridad.

“Es evidentemente falso. Hay unas niñas que son víctimas de la comisión de delitos de naturaleza sexual y por eso se obtuvieron en su oportunidad órdenes de aprehensión”, sostuvo, además de afirmar que había “todo el caudal en materia probatoria en la carpeta” que en su periodo se integró.

Inquirido también sobre la resolución de no vincular a proceso por parte de la jueza Janett Montiel, quien durante la audiencia planteó contradicciones en pruebas del ministerio público: las que parecían negar las agresiones y las que ratificaban, aunado a que argumentó que “para no generar impunidad” a las niñas, porque no tenía certeza de las personas que les generaron daño fueran los imputados y no otras libres, decidía dictar la “no vinculación a proceso”; “preferible”, en "virtud de todos estos sesgos que existen en la investigación”, Nieto Castillo dijo que ese criterio se cuestionó desde aquel momento y siguió una ruta de inconformidad primero de la procuraduría y después de las víctimas indirectas en el caso, que ganaron un amparo con el cual se revirtió esa decisión.

—¿Hay elementos de prueba de que las personas señaladas son las probables responsables del delito?

“De lo contrario no hubiera solicitado las órdenes de aprehensión”, respondió al acudir a un anuncio de inversiones para Hidalgo el pasado 26 de mayo.

Mientras las indagatorias continúan, el padre de las dos menores del caso Zimapán, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, presentó un amparo por desaparición forzada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Querétaro el pasado 21 de mayo del 2025, con la solicitud de ver a sus hijas.

Espinoza Bernardini dijo que desde el 17 de junio de 2022, cuando se inició por primera vez una carpeta de investigación en la que estaban involucradas las niñas como víctimas de diversos delitos, no ha tenido conocimiento de ellas. Él, añadió, radicaba en Estados Unidos y ahora da seguimiento a la denuncia por corrupción de menores, en la que señala a Saúl Camargo como posible agresor.

Este día en el Congreso de Hidalgo se aprobó la segunda licencia temporal para la diputada por el distrito 01 de Zimapán, Alhely Medina –la primera corrió del 29 de abril a la fecha, después de tres ausencias previas; “justificadas”, según los lineamientos del Legislativo–. Fue presentada por “motivos de carácter personal”, sin referencia a la orden de aprehensión que tiene en contra ni más explicaciones en el documento que envió a la Secretaría de Servicios Legislativos.

Con 26 votos a favor, ninguno en oposición y sin abstenciones, la licencia sin goce de sueldo fue validada.