“Lucía regresa a casa con mamá”: La lucha de Ericka, víctima de violencia vicaria

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Ericka Contreras fue separada de su hija Lucía desde hace nueve meses, ambas son víctimas de violencia vicaria ejercida por la expareja de Ericka y padre de la menor, Mauricio Estrada. En el intento por recuperarla, este 27 de mayo, inició la campaña “Lucía regresa a casa con mamá”.

Campaña de Ericka Contreras para recuperar a su hija. Foto: Especial.

En este trayecto de lucha, Contreras logró que en, diciembre de 2024, su voz fuera escuchada en la Cámara de Diputados.

A Ericka, su expareja la acusó de un delito sexual para impedir que madre e hija vivan juntas. La búsqueda de justicia por los derechos de Lucía y de ella no ha sido fácil.

“Por convicciones personales me esfuerzo en mantener la esperanza, pero la impotencia y la insensibilidad del sistema judicial y las autoridades para quienes la vida de mi hija y la mía no son de importancia me desmorona. Además de días donde siento que avanzamos en la restitución y recuperación y por algún recurso de su papá regresamos al mismo punto o retrocedemos”, declaró Ericka en entrevista.

El 8 de agosto de 2024 empezó la odisea de una madre para que su hija le sea devuelta. Ese día, su expareja y padre de la niña, Mauricio Estrada, se negó a entregársela. El 10 de agosto lo denunció por sustracción, violencia familiar y lesiones.

La restitución de la menor –con uso de fuerza pública– estaba prevista desde el 28 de agosto, pero no fue posible porque Mauricio se cambió de domicilio. A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó una Alerta Amber para ubicar el paradero de la pequeña.

En respuesta, el 15 de julio, Mauricio interpuso una denuncia contra Ericka por un delito sexual. Aseguró que ella protegía al abusador de la niña. Con el delito en investigación promovió el amparo 1460/2024 en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán, en donde el 27 de agosto, el juez Fernando Novelo le otorgó el resguardo de Lucía, pero no la guarda y custodia, que legalmente hasta el día de hoy la tiene su madre.

En abril, la fiscalía cerró la investigación contra Ericka y resolvió el ejercicio de la no acción penal. Sin embargo, Lucía aun no puede regresar a casa con su mamá.

“Ese amparo no logra resolverse principalmente por los recursos que Mauricio interpone, pero además porque las autoridades del Poder Judicial Federal han desatendido asuntos prioritarios como este. El amparo entró estando el paro de labores, después el juez que lo atendía se fue y dejaron a una juez en funciones”, relató.

Reiteró que cada vez que el asunto va a resolverse, Mauricio presenta quejas que tardan semanas o meses en resolverse. “No le dan la razón, pero mientras tanto detiene el proceso”, expuso.

En contra de la FGE de Yucatán, el padre de la menor promovió nueve amparos. Todos enfocados a impedir que Lucía regrese a casa con su madre.

Debido a ese amparo, Ericka, para poder ver a Lucía, aceptó visitas en el Centro el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay). Aunado a esto, el 14 de marzo de 2025, la jueza segunda de control, Silvia Elena Torres Cobá ordenó a la FGE desactivar la Alerta Amber de la menor.

Ericka no ha parado de tocar puertas para que Lucía regrese con ella. El 11 de diciembre de 2024 ofreció una rueda de prensa con legisladoras de Morena, tras reunirse con la diputada Anais Burgos Hernández, quien encabeza la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Ericka Contreras en la Cámara de Diputados. Foto: Especial.

Y en febrero de este año con la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, quien le manifestó su apoyo y solidaridad.