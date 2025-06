Hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas, está reportado como desaparecido

ZACATECAS, Zac.(apro).- Joshua Zambrano, hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, está reportado como no localizado desde este lunes en este municipio, ubicado a 48 kilómetros de la ciudad de Zacatecas.

El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el exregidor del PRD está como no localizado. En sus redes sociales, publicó: “se registró la no localización del joven Joshua Zambrano, originario del municipio de Ojocaliente”, pero no dio mayores detalles del caso.

Joshua Zambrano es hijo del presidente municipal de esta demarcación, Juan Manuel Zambrano Jiménez, quien asumió el cargo el pasado 21 de septiembre abanderado por el extinto PRD, que se mantiene como partido político local.

Reyes Mugüerza informó que “de inmediato todas las instituciones que integran la Mesa de Paz -Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y ambas Fiscalías reforzaron el operativo permanente que se aplica en ese territorio para dar con su paradero”.

En las siguientes horas, dijo, la vocería de la Mesa Paz informará mayores detalles. El funcionario dio a conocer que de este caso se dio parte durante la reunión de este martes de la Mesa de Construcción de Paz, en la que la secretaría de Seguridad Pública informó que se logró la detención de 13 generadores de violencia que operaban en la zona de los municipios de Luis Moya y Ojocaliente.