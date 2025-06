“IMSS-Bienestar, fracaso nacional”, gritan trabajadores de Salud de Puebla; denuncian colapso

PUEBLA, Pue. (apro).- Al grito de “¡IMSS-Bienestar, fracaso nacional!” y “¡Queremos trabajar e insumos no nos dan!”, trabajadores del sector salud de esta entidad marcharon por las calles de esta ciudad y tomaron dependencias para exigir no sólo recodificación y basificación de plazas, sino medicamentos, insumos, equipo e instalaciones adecuadas para atender a pacientes.

Doctores, enfermeras y personal administrativo de clínicas y hospitales denunciaron que lejos de lo que asegura el gobierno federal de que el servicio de salud pública de México es mejor que el de Dinamarca, en los hechos en esta entidad están colapsando.

“No tenemos ni Paracetamol, no tenemos agua ni para lavarnos las manos, no hay drenaje, no hay guantes, no hay jeringas, gasas, alcohol, insumos para suturas, anestesia, tiras reactivas, nada, no tenemos nada ¿Cómo quieren que atendamos a los pacientes?”, reclamaron trabajadores del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de la Romero Vargas, Junta Auxiliar de Puebla capital, que participaron en la marcha.

“No han fumigado y por lo tanto ya tenemos chinches”, agregaron, “tenemos goteras, los rayos X no sirven, la unidad dental no sirve, no hay vacunas, laboratorios cada vez se hacen menos, y así están trabajado la gran mayoría de las clínicas, no se diga los hospitales”.

Además, mencionaron que laborar en estas condiciones implica un riesgo para su seguridad, pues están expuestos a constantes reclamos de la población que se molesta por no recibir la atención médica con la que deberían contar y que la mayoría de los casos es urgente.

“En esta comunidad (la Romero Vargas) son de armas tomar, nos gritan, nos insultan, ya nada más falta que nos golpeen y no queremos que eso pase. Quieren ser atendidos y tienen razón, pero cómo lo hacemos si no nos dan ni lo más mínimo para trabajar”, expusieron.

Médicos del Hospital General del Sur de esta ciudad revelaron que entre ellos tuvieron que cooperarse para comprar un ultrasonido con valor de más de 150 mil pesos porque ese nosocomio de tercer nivel no tenía ninguno en condiciones de usarse.

Tampoco cuentan con equipo para hacer radiografías y la solución que han encontrado es hacer tomografías porque es el aparato que está habilitado. “No sólo ocurre que hacer tomografías es más caro, sino que estamos usando ese equipo más de la cuenta y no tarda en descomponerse”, advirtió uno de los médicos.

“En casos de pacientes que requieren intubarse, es muy fuerte, pero lamentablemente tenemos que esperar a que se agraven para hacerlo porque no tenemos los medicamentos necesarios para sedarlos”, agregó, “vaya, ni analgésicos tenemos”.

En el caso del Hospital del Sur, indicó que un médico de Urgencias está atendiendo hasta 65 pacientes por turno, cuando debería consultar sólo a 18 o 20, por lo que es necesario que se invierta en personal, equipo e infraestructura.

A esta manifestación se unieron representaciones de enfermeras y doctores de toda la entidad. Las clínicas y hospitales regionales siguieron prestando servicios este día, pero colocaron cartulinas en donde se da cuenta a los usuarios sobre las críticas condiciones en las que están trabajando.

En la mayoría de estos centros médicos, indicaron, se pide a los familiares de los enfermos que compren los medicamentos y los insumos que se necesitan para atenderlos, o que cooperen para la gasolina de los traslados y servicios así, lo cual a veces no es posible por las condiciones económicas de los pobladores de zonas de alta marginación.

Durante la marcha explicaron que, si bien ya había carencias en los servicios de salud de Puebla, esta situación se ha vuelto crítica a partir de que fueron transferidos al sistema IMSS-Bienestar pues ni el gobierno federal, ni el estatal se han hecho cargo de surtir medicamentos e insumos, o de dar mantenimiento a infraestructura y equipos.

Aparte de esta problemática, expusieron que están los casos de personal que no cuenta con base, pero también de enfermeras, odontólogos y químicos que fueron transferidos al sistema IMSS-Bienestar y fueron recodificados como técnicos, por lo que reciben un salario mucho menor, aunque en los hechos hacen trabajos especializados.

Los servidores de la salud, encabezados por Julio Alfredo García, dirigente de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), tomaron desde la mañana los edificios de la Secretaría de Salud del Estado y la delegación del IMSS-Bienestar, para después marchar hasta Casa Puebla, donde la representación sindical participó en una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación.

Al salir de este encuentro, Julio Alfredo García informó a los trabajadores que los acuerdos alcanzados fue renovar el personal de la Dirección de Operación de Personal de la Secretaría de Salud del Estado, entablar reuniones con autoridades del IMSS-Bienestar para que resuelvan el abasto de insumos y medicamentos que necesitan para trabajar, así como resolver situaciones laborales como recodificación y basificación, entre otras.

“Fuera Gerónimo, fuera Gerónimo”, gritaron los trabajadores, en reclamo de la salida de Gerónimo Lara Gálvez, coordinador del IMSS-Bienestar en esta entidad.

El representante sindical expuso que se acordó acudir a la Fiscalía Anticorrupción para pedir que se investigue la posible comisión de delitos en el manejo del presupuesto de la dependencia y que se puso sobre la mesa la remoción de Lara Gálvez.

“Se ha solicitado un documento que nos deslinde de responsabilidades a todas y a todos los trabajadores por no poder dar una buena atención por todas las necesidades que tenemos de insumos y medicamentos”, anunció Alfredo García.

“No queremos ser transferidos, no queremos ser transferidos”, gritaron los trabajadores, mientras que el dirigente sindical dijo que dejaron en claro que estas mesas de negociación no se permitirá la transición de personal regularizado y formalizado al IMSS-Bienestar sino se resuelven estas problemáticas.

“A los compañeros que dicen que los transferidos al IMSS-Bienestar necesitamos regresar, les voy a decir una cosa: recuerden que fue un decreto de un presidente de la República que no entendía razones, contra eso vamos a luchar”, dijo uno de los representantes sindicales.

Alfredo García anunció que el próximo paso en esta lucha laboral será el paro general de labores en hospitales y clínicas si no se resuelve su pliego petitorio.