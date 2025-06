Quién es Delia Quiroa, futura jueza de distrito y buscadora en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Delia Icela Quiroa Flores, abogada y activista por la búsqueda de personas desaparecidas, fue electa jueza de distrito en el estado de Sinaloa. A partir del 1 de septiembre de 2025 ocupará un juzgado en el XII Circuito, tras obtener alrededor de 81 mil votos en la histórica Elección Judicial realizada el pasado 1 de junio.

Su trayectoria se ha forjado desde el activismo. En 2014, su hermano Roberto desapareció en Tamaulipas, hecho que impulsó a Quiroa a fundar el Colectivo 10 de marzo y a especializarse en Derecho.

Visión judicial y propuestas en “Conóceles” del INE

Durante el proceso electoral, la candidata presentó su perfil y propuestas a través del portal Conóceles del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su visión sobre la función jurisdiccional, abogó por juzgados de “puertas abiertas” y el uso de un lenguaje accesible. Además, resaltó que al ciudadano debe aplicársele la norma más favorable, en línea con los artículos 1° y 133 de la Constitución.

Quiroa propuso también la instalación de plataformas tecnológicas que permitan el acceso virtual a los expedientes y la promoción del juicio de amparo como una herramienta efectiva para las personas afectadas por omisiones o abusos de las autoridades. Su perfil subraya el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como eje rector de su labor jurisdiccional.

De buscadora a candidata

Delia Quiroa comenzó su lucha personal tras la desaparición de su hermano, el 10 de marzo de 2014, presuntamente a manos de integrantes del Cártel del Golfo. Según relató al diario El País, ese hecho cambió su vida y la llevó a involucrarse en la búsqueda de fosas y personas desaparecidas.

Ante la falta de respuesta institucional, decidió formarse como abogada y cursar una maestría en Derecho de Amparo, con la finalidad de poner el lenguaje jurídico al alcance de las familias de desaparecidos.

Campaña con obstáculos

La campaña hacia la elección del 1 de junio no estuvo exenta de dificultades. De acuerdo con El País, Quiroa enfrentó problemas para difundir su imagen debido a que, durante semanas, su fotografía no aparecía en el portal Conóceles. El INE respondió que su perfil aún no estaba concluido y negó actos de discriminación.

Además, la candidata optó por una campaña discreta debido a la situación de seguridad en Sinaloa. En entrevista con el mismo medio, explicó que se enfocó en repartir volantes y en encuentros directos con la ciudadanía, sin eventos masivos ni respaldo partidista.

“Nos tuvimos que cuidar mucho. No había condiciones para actos grandes”, dijo a El País.

Compromiso con la búsqueda y el amparo

Pese a asumir un cargo judicial, Delia Quiroa afirmó que continuará acompañando a familiares de personas desaparecidas. Declaró que no limitará su labor al juzgado y que, si es necesario, acudirá personalmente a instalaciones donde se presuma la presencia de víctimas.

También destacó la importancia de utilizar el juicio de amparo como mecanismo de protección frente a las omisiones de las autoridades, tal como ha promovido desde el Colectivo 10 de marzo.

La elección del 1 de junio marcó la primera vez que los ciudadanos mexicanos eligieron directamente a jueces, magistrados y ministros. La reforma constitucional de 2024 permitió esta participación, que busca fortalecer la independencia del Poder Judicial.