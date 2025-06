Niño de 12 años sufre secuestro virtual y lo localizan en una barranca en Morelos

CUERNAVACA, Mor., (apro).- El niño Fernando fue víctima de un secuestro virtual en el municipio de Ayala, Morelos, confirmaron autoridades estatales. Gracias a la colaboración entre vecinos y corporaciones de seguridad, el menor fue localizado sano y salvo, escondido en una barranca del poblado de Tenextepango.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, explicó que el menor de 12 años fue engañado mediante una llamada telefónica que simulaba una situación de riesgo, lo que derivó en su desaparición.

“Sí, ya por fortuna, de un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, desde el día de ayer, con apoyo de la presidenta municipal de Ayala, se dio seguimiento a lo que hoy llamamos un secuestro virtual, donde un menor de 12 años fue enganchado mediante una llamada telefónica”, indicó.



Tras recibir el reporte, se activaron protocolos de búsqueda inmediata con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y otras instancias.

“Ayer se hicieron unas búsquedas toda la noche, y hoy en la mañana iniciamos a las 6 de la mañana con perifoneo, y se desplegó el helicóptero de la Secretaría”, detalló Urrutia.



El niño fue encontrado en estado de deshidratación, pero sin lesiones visibles, resguardado en un campo cañaveral de difícil acceso.

“Les informo que el menor está con vida, está bien, está deshidratado, fue localizado escondido en un campo cañaveral, y al día de hoy se da este seguimiento por este secuestro virtual”, añadió.



La Fiscalía General del Estado informó que la búsqueda se realizó bajo la coordinación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) en conjunto con las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, activando los protocolos de búsqueda y atención urgente.



El menor fue localizado a las 11:15 horas en una zona de difícil acceso. Al momento del hallazgo, se encontraba en condiciones de resguardo y sin señales visibles de violencia. Personal ministerial, médico y psicológico brindó atención inmediata al niño.



Con base en las primeras entrevistas y diligencias ministeriales, la FGE descartó que se tratara de un secuestro físico o una privación ilegal de la libertad. “Los datos recabados hasta el momento permiten establecer que se trató de un evento con características de secuestro virtual”, informó la dependencia, que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables.



No es la primera vez que en Morelos se registra un secuestro virtual a menores. En marzo de 2024, en Cuernavaca, un adolescente fue víctima de un engaño similar: tras recibir una llamada que le hizo creer que su madre estaba en peligro, salió voluntariamente de su domicilio. Las autoridades confirmaron que no hubo privación física de la libertad, pero sí amenazas a la familia para exigir pagos bajo coerción. El menor fue localizado ileso después de varias horas de búsqueda coordinada.



El secretario Urrutia hizo un llamado a padres, madres y docentes para reforzar las medidas de cuidado y vigilancia sobre menores, recomendando evitar el intercambio de números telefónicos con desconocidos y reportar cualquier incidente al 911. “Ahí llamamos a la población a reportar al 911, hacer de los menores que se junten con los padres. Los padres hay que recordar que son la base de la familia, con los maestros, y que por favor no intercambien números con desconocidos. Es muy importante cuidar a nuestros menores”, expresó.



Fernando ya fue entregado a sus familiares.