Mujer agrede a cajera del Oxxo “por mal servicio”; la apodan “Lady recargas” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se viralizó un video que muestra a una mujer mayor golpeando y agrediendo a una cajera de un Oxxo. Internautas indicaron en redes sociales que la tienda de conveniencia se encuentra donde ocurrieron los hechos se encuentra ubicada en el municipio de Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Internautas señalan que las agresiones se dieron el pasado 8 domingo de junio, alrededor de las 21:20 horas, cuando la cajera y cajero se disponían a realizar el corte de caja, acción que provocó la furia de la mujer pues le informaron que por el momento no podían atender su solicitud de poner una recarga a su teléfono celular.

Enojada, la clienta comenzó a reclamar a los empleados de la tienda Oxxo por no poder recibir su recarga, al mismo tiempo que exige a gritos ser atendida.

“Cómo la ve, cómo la ve. ¡Hágalo! Hija de su pu** ma**, trabaje bien. ¿24 horas y no lo hace?”, reclama.

La persona a la que se dirige la mujer se trata de una cajera de la tienda de conveniencia. La empleada, quien se coloca frente a s agresora, se enfoca en acomodar todo lo que la mujer tiró tras jalar la terminal bancaria que es utilizada para cobrar las transacciones.

A pesar de los reclamos, la empleada se niega a responder a las agresiones e insultos recibidos, lo que provoca aún más el enojo de la clienta, quien urgida de saldo, termina por golpearla.

“Ya lleva rato así. Vieja cabron**. Bien que puede conectar y desconectar nada más para contar su pu** dinero y ya se quiere ir, cabr**. ¡Mal servicio! Me quedo aquí y usted me va a atener, viejita cabro**, cómo de que no, Háblele, háblele a la ching**”, dice la agresora.