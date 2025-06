Así Layda Sansores ha llevado a cabo una persecución judicial contra el periodista Jorge González

CAMPECHE, (apro) .- Al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, exdirector del periódico “Tribuna” de Campeche le prohibieron ejercer durante dos años, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discurso de odio contra la gobernadora de ese estado, Layda Sansores San Román.

La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada resolvió en audiencia este viernes 13 de junio que, pese a que él presentó su hoja de jubilación en la que probó que desde el 2016 ya no tenía ninguna relación con el periódico “Tribuna”, era responsable de las supuestas agresiones contra la morenista, Layda Sansores.

La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada resolvió en contra del periodista Jorge González Valdez por el delito de calumnia contra la gobernadora Layda Sandores.

“Me jubilé después de estar en el periódico como 30 años. El 29 de diciembre de 2016 me concedieron la jubilación y la firmé el 5 de enero de 2017”, relató Jorge Luis en entrevista para Proceso.

En la resolución, el periodista da cuenta que no tiene ninguna relación con el periódico "Trubina".

Aunque anticipó que se inconformará ante está determinación judicial, también lamentó que el hostigamiento de la gobernadora Layda Sansores no se haya detenido.

Recordó que en abril de este año fue detenido con uso de violencia por policías estatales. El hecho quedó registrado en video.

El periodista tras la agresión de policías estatales en abril del presente. Foto: Especial.

“Si amanezco muerto mañana, no me maté, no tengo intenciones de matarme”, declaró.

Actualmente, Jorge, quien tiene más de 50 años de trayectoria periodística, se dedica a actividades académicas. Trabaja con niñas y niños en temas relacionados con la literatura y hasta este viernes que fue la audiencia de vinculación, conducía un programa llamado Expediente. En el espacio abordaba temas de crítica política a título personal.

La denuncia que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores presentó ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) inició la carpeta de investigación CI-2-2025-24.

Para Jorge era poco lo que podría hacer en su defensa, ya que la gobernadora tiene a sus órdenes a las autoridades. “Esa es la justicia que tenemos ahora. Me acusan en la Fiscalía pero ¿quién lo encabeza? Alguien que asignó la gobernadora”, lamentó.

La persecución contra Jorge Luis González Valdez y su ejercicio periodístico y libertad de expresión puso en riesgo su patrimonio. En el 2022 fue demandado por el sobrino de Layda Sansores, Gerardo Sanchez Sansores, conocido como “Ceso Loco” y por el vocero de comunicación del Estado, Walther David Patrón Bacab.

El resultado de ese laudo es que el periodista debe pagar la cantidad de 2 millones de pesos, al no tener el dinero, su casa podría ser embargada para saldar la deuda.

Demanda del vocero de comunicación del Estado, Walther David Patrón Bacab, contra el periodista Jorge González Valdez, por la cantidad de 2 millones de pesos.

Lo que calificó, Jorge, como el intento de Layda por callar a todos los medios de comunicación que critican su trabajo, alcanzó a la empresa para la que trabajaba.

La demanda también emplazó a la Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V. (Tribuna Campeche) y se les ordenó desaparecer el sitio web, que empleaba a al menos 30 personas.

Actualmente, Jorge tiene vigilancia permanente de policías estatales y seguimiento de patrullas. Teme por su seguridad.

Además, informó que hay otros colegas periodistas de Campeche que ya fueron amenazados con ser demandados por el mismo delito del que le acusaron.