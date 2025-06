Colectivos denuncian incremento en casos de desapaciones de menores de 15 a 17 años en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco. (apro).- Colectivos de personas desaparecidas en Jalisco alertan sobre un preocupante incremento en la desaparición de menores de entre 15 y 17 años en la entidad, presumiendo que son reclutados por grupos del crimen organizado. Esta situación fue el tema central de la primera reunión sostenida este lunes entre los representantes de los colectivos y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos. La reunión, que tuvo lugar en un salón de un hotel de colonia Mexicaltzingo en Guadalajara, Jalisco.

La representante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), Guadalupe Aguilar Jauregui expresó su preocupación ante el cambio en el perfil de las víctimas. "Fíjate, curiosamente, hace tiempo eran de distintas edades, de 17 hasta 34 años, después ya nos asombrábamos cuando eran mayores, y ahora son muy jovencitos. ¿Crees que están siendo reclutados por el crimen organizado? Sí, no podemos pensar otra cosa, lo malo es que nunca sabemos cómo actúan los malos", afirmó Aguilar.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), en Jalisco hay registro de la desaparición de 2 mil 192 personas de 15 a 17 años desde 1952 hasta la fecha. De esta cifra, mil 259 son mujeres y 932 son hombres. Actualmente, 799 de estos menores permanecen sin localizar, de los cuales 463 son varones y 336 son mujeres.

Exigen celeridad en búsquedas y mejora en procesos forenses

Los colectivos también denunciaron la persistente lentitud en las búsquedas en campo y las deficiencias en la respuesta de las autoridades. El representante del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores González señaló la falta de personal en la Comisión de Búsqueda de Personas. "Realmente no, seguimos teniendo el mismo problema de la falta de personal en la Comisión de Búsqueda, supuestamente el gobernador dijo que se iba a ver la contratación de estas 50 personas, aún no hay esta contratación. Entonces seguimos en las mismas, o sea, las búsquedas se siguen posponiendo, más bien se siguen haciendo, cada vez dan más largas", indicó Flores.

El colectivo Luz de Esperanza ha solicitado, sin éxito, la revisión de sitios en las regiones Altos y Valles de Jalisco, como el cerro de Las Navajas, en Tala, donde en 2017 se detectó un campamento de reclutamiento forzado. Las asociaciones, incluyendo la de Lagos de Moreno, también coinciden en las deficiencias para atender sus peticiones.

Martha Leticia García Cruz, representante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra Oficial, enfatizó que la justicia sigue siendo el gran pendiente. "Sí se ha empezado a mover algo, no lo necesario, no lo que quisiéramos, sigue habiendo muchos huecos, sigue habiendo muchas fugas en el sentido de que se esté sancionando a esta gente. Sí falta mucho por hacer, pero sí está empezando a mover algo, no tanto como quisiéramos", comentó.

Durante el encuentro, los colectivos demandaron al fiscal estatal, Salvador González de los Santos avances concretos en los casos y una mejora en los procesos de identificación de restos humanos. El fiscal, por su parte, reconoció los desafíos: "Hay que recordar que esta fiscalía no tiene mucho tiempo, creo que se creó en el 2018, si mal no tengo entendido. Bueno, anteriormente a como estaba, yo creo que sí ha habido avances importantes, falta mucho desde luego, pero yo creo que sí ha habido avances", expresó González de los Santos.

La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, destacó la complejidad de la situación, Edna Montoya.

"Estamos trabajando, es bastante complicado porque pues hay una constante demanda o una constante oferta por parte de la delincuencia organizada para los jóvenes que por más comunicación, por más alertamientos que se hacen, siguen surgiendo casos, y bueno, estamos trabajando en ello", afirmó Montoya.

Los colectivos también instaron a mejorar los procesos de consulta de galerías de restos humanos y evidencias en fosas clandestinas, así como la identificación y entrega de restos por parte de los servicios forenses.