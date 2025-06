FGEO plantea cinco móviles por el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro) .- Después de que un comando armado irrumpió en el palacio municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y asesinó a la edil, Lilia Gema García Soto, el fiscal general del estado (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, manifestó que se siguen cinco líneas de investigación.

Por denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntos actos de corrupción relacionados a malos manejos en los apoyos a damnificados por el huracán Agatha, robo a las finanzas del ayuntamiento, falsificación de firmas, tala de madera y problemas políticos, son las líneas sobre las que investiga la fiscalía estatal.

“La FGEO cuenta con cinco probables móviles para definir las líneas de investigación en torno al homicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas”, sostuvo el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, además resaltó que se construye una investigación con técnicas científicas para garantizar un pleno acceso a la procuración de justicia.

Durante la conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el fiscal detalló que el homicidio de la presidenta municipal sucedió domingo 15 de junio alrededor de las 11 de la mañana, cuando cinco personas a bordo de dos motos llegaron al Palacio Municipal de San Mateo Piñas, en la región de la Costa, y dispararon en contra de ella y otra persona con la que se encontraba.

Explicó que con el objetivo de generar las líneas de investigación sólidas que permitan dar con quienes resulten responsables de este delito. Se indaga la denuncia que la presidenta municipal de San Mateo Piñas presentó ante la FGR por probables malos manejos del recurso público en torno a los apoyos otorgados por la federación, debido a las afectaciones que dejó el huracán Agatha.

Asimismo, resaltó que esta investigación tiene un enfoque integral que busca abarcar todo el contexto de las víctimas con el objetivo de esclarecer los hechos, por ello, reveló que otros indicios que se siguen son respecto a la denuncia por robo de 120 mil pesos al municipio de San Mateo Piñas, además de una denuncia más por la falsificación de su firma en documentos.

Rodríguez Alamilla precisó que otros indicios que se investigan están relacionados con una denuncia sobre el tránsito de madera en la región, además se investiga el aspecto político y social del municipio, ya que el proceso de elección fue complejo, pues hay grupos al interior que se disputaban el control de la comunidad.

Y detalló que la presidenta municipal no reportó previamente ningún tipo de amenaza en su contra, además explicó que el municipio de San Mateo Piñas no se encuentra entre los puntos rojos de incidencia delictiva, ni hay indicios que permitan advertir que existe una posible relación con la delincuencia organizada, sin embargo, no se descarta ninguna línea de investigación.

Por su parte el gobernador lamentó el homicidio de la edil, y afirmó que colaborarán con la FGEO para que no haya impunidad y garantizar que las víctimas accedan plenamente a la justicia.