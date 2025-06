Los Alegres del Barranco lanzan canción contra el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación musical Los Alegres del Barranco lanzó su nueva canción “El Consejo” como respuesta a la invitación del gobernador de Jalisco, tras haber sido vinculados por apología del delito.

La canción fue publicada el pasado domingo 15 de junio a través de su canal de YouTube. Con una duración de casi tres minutos, el grupo musical menciona las consecuencias de vincularse con el crimen organizado

“Voy a darte un buen consejo, si quieres llegar a viejo. No te enganches con lo malo, nada bueno deja eso. Si crees que es dinero fácil, ponles atención a estos versos. (…) Siempre existen más opciones para salir adelante, no todo es como lo pintan, una vez que te enredaste solo quedan dos caminos: el del panteón o la cárcel”, son algunas de las frases que se pueden escuchar durante la canción.

El nuevo sencillo fue realizado como respuesta a la recomendación del gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien le sugirió al grupo musical que participará en actividades preventivas ante el crimen organizado, dirigidas a los jóvenes.

Los Alegres del Barranco publicaron un video en sus redes sociales invitando a las personas a escuchar su nueva canción, “probablemente la historia más importante que queremos contar”, expresó la agrupación.

“El crimen no es un juego y si entras en él no hay ningún final feliz. No te arriesgues, no rompas la tranquilidad de tu familia. ¡No te metas!”, se lee en la descripción de la publicación.

“(…) Hicimos una canción a partir de la invitación que nos hizo el señor gobernador, Pablo Lemus, sobre una canción para incitar a toda la juventud, a toda la sociedad, en hacer las cosas bien e irse por el buen camino”.

Respuestas de las autoridades

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, compartió la canción en sus redes sociales, donde mencionó que, principalmente las juventudes, deben escucharla con mucha atención.

“La música es fundamental para acercarnos a las futuras generaciones, y hacerles saber todo lo que implica elegir lo que muchos pintan como el camino fácil”, escribió en la publicación.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que existe la posibilidad de una suspensión condicional del proceso legal, debido a la disposición al emitir un mensaje positivo mediante la canción.

La suspensión —prevista en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá ser autorizada por un juez— podría cancelar la garantía económica que depositaron ante el juzgado, así como poner en pausa las medidas cautelares. Sin embargo, la línea de investigación donde hubo un aseguramiento económico, seguirá en pie.

Para las otras tres líneas de investigación sobre las presentaciones en los tres municipios del estado, podrán determinarse soluciones alternas, mientras que los responsables ya se encuentren vinculados a proceso.

Antecedentes legales

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió cinco carpetas de investigación donde el grupo de regional mexicano es acusado por apología del delito durante cuatro presentaciones en los municipios de Cihuatlán, Villa Purificación y Tequila.

Asimismo, por presuntamente utilizar una empresa fantasma para firmar el contrato de su concierto del pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex, en la ciudad de Zapopan.

En dicho evento, la agrupación musical fue señalada por proyectar fotografías del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante su canción “El dueño del Palenque”.

Tras este suceso, fueron asegurados 5.8 millones de pesos, correspondientes a las ganancias de la presentación, originadas del acto de apología, y se les solicitó una fianza de un millón 800 mil pesos.

El grupo musical se encuentra bajo medidas cautelares como no poder salir del estado, así como la suspensión de sus visas para no viajar a Estados Unidos.

¿Quiénes son Los Alegres del Barranco?

Un grupo de música regional mexicana, originario de San José del Barranco, municipio de Badiraguato, del estado de Sinaloa.

Los integrantes de la agrupación sinaloense son: Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López. Los Alegres del Barranco son conocidos por temas basados en el narcocorrido.