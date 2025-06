Asesinan a “Niñón Jr.”, empresario de butifarras en Tabasco, por presunto rechazo al “derecho de piso”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Antonio?Magaña?Cupil, mejor conocido como “El Niñón Jr.”, fue ejecutado a balazos la noche del domingo frente a una tienda OXXO ubicada en la gasolinera de la carretera Jalpa-Comalcalco, cerca del parque recreativo Campestre. El joven restaurantero, con trayectoria en la venta de butifarras, se encontraba en su vehículo compacto —de color blanco—, acompañado de su esposa. Cuando ella descendió unos minutos para realizar compras, sujetos armados arribaron y dispararon sin mediar palabra.

Según testigos, se escucharon cinco detonaciones, que impactaron al empresario en el pecho y la cabeza. Vecinos y transeúntes intentaron ayudarlo, solicitando la intervención inmediata de la policía municipal, quienes lo subieron a la batea de una camioneta para trasladarlo con urgencia al IMSS-Bienestar de Jalpa de Méndez. Antonio falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Antecedentes violentos: atentados previos

Este hecho ocurrió después de agresiones previas contra “El Niñón Jr.”. El 28 de marzo, dos de sus locales de butifarras en Jalpa fueron atacados: uno fue incendiado y otro baleado, con un vigilante herido. En aquel entonces, empleados denunciaron públicamente que se trataba de actos vinculados a intentos de extorsión. Se reportó además la presencia de ponchallantas en el periférico del municipio, probablemente colocados para obstaculizar la llegada de autoridades.

Investigación preliminar y línea de pesquisa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, encabezada por Tonatiuh Vázquez Landeros, no descarta el móvil de “derecho de piso” en el homicidio. El fiscal indicó que no es el momento de hacer señalamientos, aunque confirmó que las agresiones anteriores se están investigando como actos de intimidación previa. Hasta la fecha, no hay detenidos por el asesinato ni por los ataques en marzo.

Autoridades municipales colaboran con la FGE revisando imágenes captadas por las cámaras del OXXO, que podrían contener evidencia.

Reacciones institucionales

El dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta León, cuestionó la falta de protección brindada al empresario tras los atentados de marzo. Señaló que los asesinatos de empresarios no son un fenómeno aislado en la entidad y llamó a revisar las estrategias de seguridad pública.

El exalcalde y diputado local de Jalpa, Javier Cabrera, señaló que Antonio era un hombre de trabajo y que le quitaron la vida de forma violenta, y destacó los riesgos que enfrentan emprendedores en la región.

Por su parte, el actual alcalde, José del Carmen Olán, pidió justicia. Aseguró que la investigación marcha coordinada entre autoridades y que se cuenta con datos de videovigilancia relevantes.

Perfil de “El Niñón Jr.”: emprendimiento, tradición y actividad comunitaria

Antonio se hizo de un renombre notable en Jalpa de Méndez por su negocio de butifarras, un embutido tradicional. Comenzó vendiendo en hielera durante ferias y eventos. Con el paso del tiempo, se expandió a varios locales: dos en su municipio natal —incluido uno frente al Parque Centenario 27 de Febrero en Villahermosa— y ventas itinerantes en camioneta.

Ganó tres veces el festival local de la butifarra. El pasado 13 de junio, durante la celebración de su cumpleaños, anunció en redes una nueva sucursal en Iquinuapa.

En otro momento, cuando un partido de los Olmecas de Tabasco se canceló en el Parque Centenario, Antonio repartió butifarras a pacientes y familiares en hospitales de Villahermosa.

Familiares, testigos y ciudadanos han señalado que Antonio no recibió protección institucional, a pesar de los ataques de marzo y las amenazas.