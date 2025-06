Colectivos protestan en Palacio de Justicia en Durango por liberación de presunto violador de niña

GÓMEZ PALACIO, Dgo., (apro).- La resolución judicial que absolvió a un hombre acusado de ser el presunto agresor sexual de una niña de 13 años desató una ola de protestas en el Palacio de Justicia del Poder Judicial en Gómez Palacio, con una movilización que este lunes 16 de junio vivió su cuarto día y el más intenso, encabezada por la madre de la víctima y diversos colectivos feministas.

La sentencia, emitida el lunes 9 de junio, permitió la libertad de Alejandro “N”, acusado como presunto responsable de la violación de Danna, de 13 años.

Al día siguiente, Fabiola Sifuentes, madre de la niña, acompañada por colectivos como Víboras en el Desierto de la Laguna, Mujeres que luchan por mujeres y Brujas de la Calle, cerraron las instalaciones judiciales en señal de rechazo, exigiendo la destitución de los jueces Cecilia Fernández, Margarito Galaviz y Julio Silva. Fabiola los acusa de “haber dejado en libertad al violador de mi niña".

La madre narró que en mayo de 2023, Danna le dijo que quería apoyarla con el gasto para sus pasajes escolares. por lo que le manifestó la intención de trabajar en el restaurante Los Tres Carnales, propiedad de Alejandro “N”, primo de Fabiola. Ellas residían en el ejido Los Ángeles, que se encuentra a cuatro kilómetros de Lerdo.

Sin embargo, el 2 de mayo, día en que Danna empezó a laborar, fue drogada y violada por el sospechoso, según la denuncia presentada ante la Vicefiscalía de Justicia Región Laguna de Durango, donde se confirmaron las agresiones mediante pruebas médicas.

“Las pruebas están por peritos, por médico legista de que mi niña fue abusada y los jueces corruptos dicen que es mentira, que la niña está mintiendo”, afirmó Fabiola.

Alejandro “N”. fue arrestado como presunto responsable y enviado al Cereso de Durango, pero días antes de las elecciones del 1 de junio, la madre denunció haber recibido amenazas de Salvador, hermano del presunto agresor y juez del ejido Los Ángeles, quien le aseguró que, tras la victoria de la candidata del PRI, Susy Torrecillas, su hermano sería liberado y ella sería encarcelada.

Tras la victoria electoral, los jueces dictaron que Danna “mintió” y ordenaron la libertad de Alejandro “N”., decisión que ha sido cuestionada por colectivos y familiares de la víctima. La Fiscalía anunció que apelará la resolución.

El caso no es aislado. El colectivo Víboras en el Desierto de la Laguna reportó que hay al menos dos casos más implicando a uno de los jueces señalados, Margarito Galaviz, en los que los agresores también han quedado en libertad.

Durante el segundo día de protesta, el 11 de junio, el presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel Quiñones, acudió al Palacio de Justicia para dialogar con las manifestantes. Sin embargo, las activistas criticaron la falta de acciones concretas y acusaron a las autoridades de permitir que un violador siga en libertad.

“Usted dice: no veo aquí al ministerio público. Señor, es responsabilidad de ustedes, aquí ya todo es responsabilidad de ustedes, porque ustedes permitieron que un violador esté en la calle y aparte no generaron ningún tema para la no repetición del delito”, expresó Sandra Sierra, presidenta de Funprodem.

El funcionario afirmó que se revisarán las denuncias y que, si se encuentran indicios, se abrirá una investigación administrativa que podría derivar en sanciones, incluyendo la destitución o acciones penales.

En el tercer día de protestas, las activistas realizaron iconoclasia y quemaron algunas pancartas. Además, pusieron la foto y el nombre de los dos jueces y la jueza que absolvieron a Alejandro.

Danna dejó el ejido Los Ángeles, donde residía con su madre y hermanos. Apenas había retomado sus estudios de preparatoria y trataba de continuar con su proyecto de vida, pero tras la sentencia su salud emocional comenzó a deteriorarse.

Dice que tiene miedo de que Alejandro le vuelva a hacer daño. La madre de la víctima, por su parte, perdió su empleo, pero asegura que su prioridad es obtener justicia para que su hija pueda vivir en paz.

El próximo lunes 23 de junio se realizará una audiencia para la lectura de la sentencia absolutoria a Alejandro “N”., en la que estarán presentes los tres jueces señalados.

Fabiola y las colectivas prometen nuevas movilizaciones en defensa de los derechos de Danna y la justicia.