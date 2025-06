A tres meses del caso Teuchitlán, Lemus regresa al municipio para entregar apoyos escolares

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, regresó este martes al municipio de Teuchitlán, tras el descubrimiento del rancho Izaguirre y después de más de tres meses de estos hechos.

Durante su visita a la entidad, el mandatario estatal entregó mochilas, uniformes y computadoras a una escuela primaria del poblado La Mora, además de promocionar otros apoyos también ya existentes.

Lemus enfatizó su compromiso de restaurar la reputación del municipio en la región Valles y calificó de injusto estigmatizar a Teuchitlán.

"A mí me pareció muy injusto, lo digo abiertamente, el trato que se le dio a Teuchitlán. Efectivamente, sucedió algo terrible en este rancho, pero siempre decía que no podemos vincular y estigmatizar a Teuchitlán. Hablen del rancho y de lo que pasó, pero ligarlo al municipio me parece injusto. La gente de Teuchitlán es buena, trabajadora, comprometida, seria y honesta", afirmó el gobernador.

Pablo Lemus reiteró que tiene planeado invertir mil millones de pesos anuales en equipamiento escolar en general, y 5 mil millones para la remodelación de escuelas (incluyendo tres de Teuchitlán este año) y 280 millones para mejoras viales.

También repasó los programas sociales ya establecidos, que incluyen ayuda financiera para cuidadores, subsidios para el cuidado infantil y un mejor acceso a la atención médica a través del programa "Yo Jalisco".

Sin embargo, el gobernante no anunció un plan de reactivación económica específico. Propietarios de restaurantes, presentes en el acto, denunciaron en entrevistas que sus ventas cayeron un 70% desde marzo, y solicitaron acciones de promoción económica para los negocios, que emplean a 500 personas directamente y a entre 300 y 400 de manera indirecta.

Adicionalmente, demandaron la construcción de un malecón en la presa La Vega. Óscar Pantoja, propietario del restaurante Náutico en Teuchitlán, destacó: "Pedimos apoyo para un malecón. El Ocotillo, una presa en Tonalá, tiene un malecón y eventos. La presa aquí es un sitio Ramsar y el volcán de Tequila es una reserva natural. Con un malecón, el impacto sería muy grande".

Comerciante de Teuchitlán pide la construcción de un malecón en la presa La Vega. Foto: Especial.

Pantoja citó proyectos similares en otras zonas de Jalisco. "Cuestioné al gobernador sobre el malecón de Mismaloya de 2 mil 200 millones de pesos y otro en frente del Hotel Rosita (en Puerto Vallarta) de 430 millones. Somos el único municipio con una presa y sin malecón", comentó.

Mientras tanto, el alcalde de Teuchitlán, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, aseguró que el municipio es tranquilo, aunque reconoció que evita áreas como la del rancho Izaguirre, aun y cuando él mismo es de la población de La Estanzuela, población donde está esa propiedad.

"El mismo estigma de la gente hace que te miren extraño. No me acerco por seguridad", señaló el alcalde.

También confirmó que brinda seguridad a la familia del exalcalde vinculado a proceso y detenido en Puente Grande en prisión preventiva, José Ascensión Murguía Santiago y que ha recibido solicitudes de información de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la actividad, se aplicó un operativo de seguridad que intentó ser discreto en el que destacó la presencia de elementos de seguridad vestidos como servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Siop).

Entretanto, en el rancho Izaguirre persiste la presencia de carpas blancas de dependencias forenses y la vigilancia de autoridades federales y estatales.