Sujeto mata a balazos a un perro en Ecatepec; el agresor sería un agente de la FGJEM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Agustín, agente en activo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue cesado de su puesto, detenido, y puesto a disposición del Ministerio Público al ser acusado de matar a balazos a un perro, en Ecatepec.

La fiscalía mexiquense dio a conocer la detención del sujeto, a quien investiga por la agresión al canino ocurrida la noche del 17 de junio pasado aparentemente en la colonia Santa María Tulpetlac.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia a un sujeto con chamarra y gorro puesto que se acerca al perro y le dispara en unas diez ocasiones, para luego huir corriendo.

Presunto responsable

Según las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas.

“La #FiscalíaEdoméx lo pondrán a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica”, informó la dependencia.

La #FiscalíaEdoméx informa que, José Agustín "N", investigado por agredir y causar la muerte, con disparo de arma de fuego, a un canino en el municipio de #Ecatepec, se encuentra detenido.

Este sujeto, quien era elemento activo de la #FiscalíaEdoméx fue dado de baja de manera… pic.twitter.com/v0H2xoh837 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2025

El artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México indica que cualquier persona que “comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa”.