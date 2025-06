Cierran casilla anticipadamente en Guanajuato por presencia de grupo armado

GUANAJUATO, Gto. (apro) .- La presencia de un grupo de personas armadas provocó el cierre anticipado de la casilla 2858 básica, ubicada en la comunidad Quiriceo en el municipio de Valle de Santiago.

El paquete con los votos de la elección judicial federal fue trasladado al consejo distrital, con resguardo de elementos de seguridad pública.

Durante la sesión de vigilancia, que instaló el Consejo local del INE en Guanajuato, se informó del incidente ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, dos horas antes de que terminara la jornada de votaciones.

El presidente del Consejo local del INE en el estado, Jaime Juárez Jasso, descartó que se tratara de un grupo armado con intención de irrumpir en la elección judicial.

"El tema no tiene que ver con asuntos electorales. Es decir, si fuera un tema de asuntos electorales, hubieran destruido nuestra documentación, la hubieran quemado, la hubieran roto", sostuvo.

Juárez Jasso recordó que la instrucción que recibieron capacitadores y funcionarios de casilla es que no pusieran en riesgo su integridad física, por eso, el presidente de la casilla 2858 decidió cerrar y pedir el apoyo de la fuerza pública para trasladar el paquete.

La comunidad de Quiriceo se ubica a menos de 20 kilómetros de la cabecera municipal.

"Solo fue esa casilla. Las otras casillas han seguido funcionando normalmente y lo que vamos a hacer nada más es que en el trayecto, de ser posible, haya acompañamiento de la fuerza pública, para que nos acompañen y lleguen seguros los paquetes al Consejo Distrital".

En la sesión de vigilancia también se informó que un capacitador del INE tuvo un accidente en el municipio de San Felipe, al volcar el vehículo en el que viajaba. La salud del funcionario del INE se reporta estable.

Jaime Juárez Jasso aceptó que será hasta la mañana del lunes que pudiera conocerse el porcentaje de participación a la elección judicial en Guanajuato, pero en las casillas se vio poca afluencia de ciudadanos.

En el estado se instalaron 3 mil 929 casillas para que 4 millones 910 mil 421 personas puedan emitir su voto.



Gobernadora va a votar para evitar llegada de afines a Morena al PJ

Minutos antes de las 10:00 horas del domingo, llegó a la escuela primaria Justo Sierra, en el municipio de León, la gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, a votar.

En entrevista, reconoció que las opiniones sobre salir o no a votar al interior del PAN se dividieron, pero ella optó por ir a las urnas por convicción personal.

"No dejemos la decisión en manos de otros. Muchos no querían que se diera la reforma, así me lo han expresado, pero es una reforma que está. El llamado es a que la ciudadanía salga".

Libia García señaló que la decisión de salir a votar la tomó para evitar que perfiles afines a Morena ocupen cargos en el Poder Judicial de la Federación.

"No votar significa, de entrada, que vamos a aceptar lo que otros van a decidir por nosotros. Al final es una elección que se va a definir por quienes venimos a votar, por el nivel tan bajo de participación, quienes participan sí van a tener influencia".

En Guanajuato la elección para cargos en el Poder Judicial local será hasta 2027.