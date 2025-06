Confusión, acordeones y baja participación marcan histórica elección judicial en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La jornada electoral para la renovación del Poder Judicial en Morelos transcurrió con baja participación, marcada por el desconocimiento generalizado sobre el proceso y los cargos a elegir. Los acordeones estuvieron presentes en las urnas bajo el argumento de “uso personal”, aunque previamente circularon de forma masiva en redes sociales listados con los números de los candidatos respaldados por Morena, según testimonios recogidos previo a la jornada.

Este 1 de junio se llevó a cabo por primera vez en México una elección directa para designar a nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de sus salas regionales, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito.

En Morelos, se eligieron 41 autoridades: nueve ministras y ministros, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, tres de salas regionales, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, 13 magistraturas de circuito y 10 jueces y juezas de distrito.

Desde muy temprano, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró en sesión permanente. Dagoberto Santos Trigo, consejero presidente del INE en Morelos, llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con convicción, al señalar que “la única forma de equilibrar los poderes de la Unión es mediante el carácter cívico”.

La instalación de las casillas avanzó de manera gradual, alcanzando cerca del mediodía un 99% de cobertura. Sin embargo, alrededor de 25 casillas en Cuernavaca no lograron enviar su información debido a problemas de conectividad. El INE implementó un operativo para localizarlas y recuperar los datos.

Confusión y desinformación en las urnas

Con una lista nominal de 1,576,940 personas —832,172 mujeres (52.82%) y 744,767 hombres (47.18%)— la jornada transcurrió sin incidentes mayores, pero con una participación visiblemente baja. En muchas casillas se reportaron lapsos prolongados sin votantes y, en general, una afluencia menor en comparación con elecciones anteriores.

“Hemos pasado varios minutos sin ninguna asistencia. A veces llega una familia de cuatro o cinco personas, pero no hemos tenido largas filas como en otras elecciones”, relató una funcionaria de casilla en la colonia Carolina, en Cuernavaca.

Denisse Isabel Pérez Salgado, presidenta de la casilla 206, informó que iniciaron actividades a las 8:15 debido a una suplencia, y la votación comenzó a las 8:40. Señaló que algunas personas llegaron con acordeones: “Hemos notado que vienen preparados con algunos números, pero tampoco vemos que los distribuyan”.

También hubo confusión entre las y los votantes sobre los cargos que se estaban eligiendo o los colores de las boletas. Varias personas hicieron preguntas al respecto durante su ingreso a las casillas.

Martha Flores, vecina de Cuernavaca, compartió que acudió a votar “porque es mi derecho y porque es importante participar”, pero reconoció no saber qué autoridades se estaban eligiendo. Reveló que su voto se basó en un acordeón que le entregó una sobrina que trabaja en el gobierno estatal.

Gabriela Farías Cuéllar, del poblado de Santa María, declaró que acudió a votar porque considera importante ejercer ese derecho, aunque admitió no tener claridad sobre los cargos en disputa: “No, bueno sí… pero yo tengo que saber con quién... No quiero que me diga por quién va a votar, sino si sabe qué autoridades se eligen… no”, respondió.

Una habitante de Tepuente, al norte de Cuernavaca, dijo que hasta esta mañana dudaba en participar por tratarse de una elección nueva: “Porque de todas maneras se termina eligiendo a quienes quieren (los grupos de poder), pero de todas formas vine con la intención de que todo cambie”.

Denuncias por presión institucional y entrega de acordeones

Además de la confusión generalizada, trabajadores del gobierno estatal y municipal denunciaron presiones para participar en un esquema de acarreo. Aseguraron haber sido obligados a movilizar a entre 10 y hasta más de 50 personas con credencial de elector vigente para asegurar su presencia en las urnas.

También reportaron que, previo al domingo, se les distribuyeron listas (acordeones) con los números de los candidatos asociados a Morena, con la instrucción de entregarlos a personas cercanas. Las denuncias fueron hechas de forma anónima, por temor a represalias.

El gobierno niega injerencia

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó la sesión permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, desde donde se monitoreó el desarrollo de la jornada.

Durante su intervención, aseguró que su administración no interviene en el sentido del voto de la población. Admitió que los acordeones están permitidos “para uso personal”, pero enfatizó que no está permitido compartirlos.

Por su parte, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hasta el momento se reporta saldo blanco. Para garantizar el orden durante la jornada, se desplegaron 500 elementos de la Guardia Nacional, 600 de la SSPC y 400 elementos de los 36 municipios.

La mandataria estatal reiteró su compromiso con la legalidad, la paz social y el fortalecimiento democrático. Más tarde, acudió a emitir su voto y convocó a la ciudadanía a participar: “Es momento de que la justicia esté en manos del pueblo”, afirmó.

Críticas a Morena por prácticas cuestionadas

Algunos votantes aprovecharon para manifestar su desencanto con la administración federal y con Morena. Ángel Mario Ángeles señaló que las acciones observadas durante la jornada contradicen el discurso oficial: “Mucho de lo que se quejaba tanto el gobierno actual, la famosa 4T, lo están repitiendo de lo que tanto se quejan”, afirmó.

Así, entre el desinterés, la desinformación, la movilización operada por estructuras gubernamentales y el uso de acordeones, la histórica jornada judicial en Morelos se desarrolló en un clima de aparente calma, pero con fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad y claridad del proceso.