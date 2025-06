Un muerto y ocho heridos deja explosión en toma clandestina de Pemex en Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Cuatro camionetas que contenían hidrocarburo sustraído de una toma clandestina que estaba conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) estallaron esta mañana en la comunidad de Ulapa, municipio de Tetepango, situado al sur del territorio hidalguense, en la región del Valle del Mezquital.

Una persona murió y ocho más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad que sufrió quemaduras en más del 10 por ciento de su cuerpo, confirmó el gobierno del estado.

Los sobrevivientes a la explosión reciben atención médica en tres hospitales regionales. Su estado de salud, según el nivel del daño por el fuego, fue variable: dos, en condición grave; cinco más, con quemaduras de primer y segundo grado, más el menor.

EXPLOSIÓN EN DUCTO DE PEMEX EN HIDALGO DEJA MUERTOS Y HERIDOS



El Poder Ejecutivo informó que tras el estallido de un ducto en la localidad de Ulapa de Melchor Ocampo, que a su vez provocó el incendio de las cuatro camionetas, activó un protocolo de atención a las personas que se encontraban en el lugar, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región. En el desplazamiento y el control de la conflagración intervinieron cuerpos de auxilio municipales, estatal y federal.

De los lesionados, S.H.G., de 30 años, y Á. A. G., de 35, fueron atendidos por lesiones graves provocadas por quemaduras en el Hospital General de Tula.

J. C. Q., de 27 años; J. J. C. R., de 29; H. C. Q., de 23 años; A. C. Q., de 28, y B. R. S., de 24 años, fueron trasladados al Hospital General de Actopan por quemaduras de primer y segundo grado.

En tanto, el menor de edad, con quemaduras del 10 al 19 por ciento del cuerpo, se encuentra estable, en Mixquiahuala, de acuerdo con la información proporcionada por el sector salud estatal.

De manera conjunta con la corporación municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguró el lugar ante riesgos para los habitantes de la zona.

En tanto, autoridades de Pemex, Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del suceso.