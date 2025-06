Trabajadora denuncia que sufrió abuso sexual en empresa ligada a familiar de excontralor de Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Un posible caso de abuso sexual al interior de una empresa en el Estado de México, y un posterior despido –probablemente injustificado– escaló a una denuncia por presunta protección política de personas señaladas en la carpeta, que conduce al dueño de la firma, hermano de César Román Mora Velázquez, exsecretario de la Contraloría en Hidalgo y detenido el pasado 29 de mayo en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mora –funcionario durante el gobierno de Omar Fayad Meneses– fue identificado por alertas internacionales que promovió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ya que tiene tres órdenes de aprehensión en su contra, por estar posiblemente implicado en un esquema de desvíos que el mandato de Julio Menchaca Salazar ha denominado la “estafa siniestra”.

Con ese esquema, dos mil 500 millones de pesos fueron supuestamente malversados, a través de servicios simulados y empresas fachada, en el que habrían participado municipios y miembros del gabinete del hoy embajador de México en Noruega, Fayad Meneses.

De acuerdo con el testimonio de la exdirectora del departamento de gestión humana de Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación (ENTI S. de R.L. de C.V.), empleadas actuales y extrabajadoras han hecho públicos testimonios de posible acoso sexual, agresiones físicas y psicológicas, pero cree que ha existido protección para los socios de la firma, lo cual posiblemente atribuye a influencia política y económica de sus dueños.

El proceso que sigue contra uno de los socios de ENTI es por un posible abuso que ocurrió el 3 de noviembre de 2023. En su declaración ante el ministerio público, ella refiere que estaba en su oficina, sentada en su lugar de trabajo a espaldas de la puerta, cuando sintió que la tomaron con fuerza por atrás, rodeándola con ambos brazos.

Como la abrazaron fuertemente, no pudo levantarse de su silla. Fue en ese momento cuando sintió que la persona que la sujetaba le pegó su miembro sobre el brazo derecho, “tallándolo más de una vez”, además de que “buscaba mi cara con la de él para poder besarme”. En ese instante se percató que era Carlos Alfredo M. A., empleado de la empresa DXC Technology.

Gloria relató que, desde marzo de 2023, Carlos trabaja como director de operaciones e infraestructura dentro de ENTI, cuya sede se ubica en Circuito Misioneros H30, Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México, aunque DXC Technology tiene oficinas en prolongación Paseo de la Reforma 700, en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México.

Ella explica esta situación porque, aseguró, Carlos es cliente, amigo y socio de su jefe inmediato, Oscar Wenceslao M. V., director general y dueño de la empresa Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación.

Para ella, la situación se agravó al denunciar internamente el posible abuso sexual; además, dijo que teme porque Oscar Wenceslao es hermano de Cesar Román Mora Velázquez, secretario de la Contraloría durante el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo.

El exfuncionario, sin embargo, busca la protección federal a través de recursos de amparo para no ser detenido en México, cuando sea remitido tras la custodia del ICE.

De acuerdo con el testimonio que es parte del expediente de causa 1133/2025, aquel día Carlos Alfredo soltó a Gloria al oír que la silla de su compañero Alberto Alonso, líder de atracción y talento, se movió para voltear a ver qué sucedía.

La denunciante afirmó que, por la ventana de la puerta principal de la oficina, María del Rosario, encargada de la limpieza de las instalaciones de la empresa, empleada por el proveedor Juan Daniel de la P. S., también se percató de la situación.

“Yo me encontraba aturdida por lo sucedido, por lo que mi reacción inmediata fue pedirle (que) saliera de la oficina y se retirara. En ese mismo momento reporto los hechos a mi jefe inmediato Oscar Wenceslao M. V., quien buscaba minimizar los hechos, preguntando ‘¿qué le había dado esa libertad a su cliente?’, buscando justificar a su amigo-socio en su comportamiento”, continuó Gloria, aunque mencionó que el dueño de ENTI se comprometió que hablaría con el supuesto agresor.

Gloria denunció ante el ministerio público que no hubo intervención y que a partir de ese momento “el hostigamiento de ambos es para que yo renuncie”. Narró que al ver que no se tomaron acciones “y el hostigamiento cada vez era mayor”, reportó los hechos el 21 de noviembre de 2023, al abogado laborista Pedro Edgardo T. G., con personalidad jurídica para representar a la empresa ENTI, y que fue él quien habló con el director general, Oscar Wenceslao M. V., “exponiendo lo delicado de la situación”.

“Todo lo anterior me provocó un shock emocional y psicológico grave haciéndome sentir como mujer menospreciada, sucia y sin valor”, afirmó Gloria, quien mencionó que antes de llegar con el abogado platicó con Marco Antonio Alejandro M. C., tío de Oscar Wenceslao, “quien al oír mi relato sobre lo que me aconteció, él mismo me comentó que ya había observado (conductas inapropiadas) y le constaba en otras ocasiones las actitudes de acoso sexual por parte de Carlos Alfredo M. A. contra otras empleadas de la empresa, y que era bueno y correcto que yo no me dejara y denunciara los hechos”.

En el seguimiento del caso, Gloria acusó que hubo amedrentamiento. En su primera declaración, con la que inició la carpeta en la Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantivas, dijo que el 6 de noviembre de 2023, Carlos Alfredo se acercó a ella en el comedor para decirle que su esposa trabaja “en la judicial en estado de Puebla, por lo que puede mandar a judiciales a cometer algún delito y acusar de responsable a terceras personas”, esto, añadió, “lo interpreto como una amenaza de manera directa”.

Gloria aseguró que el compromiso del director general de ENTI era prescindir del posible agresor, “cosa que no hizo, por lo que Carlos Alfredo se sentía protegido alardeando que cuenta con su pasaporte para acudir a Brasil, ya que actualmente su amigo Oscar Wenceslao M. V. debe salir del país por la situación judicial de su hermano Cesar Román”, añadió, en referencia a la alerta internacional para la búsqueda del exfuncionario en 180 países, que forman parte de la agencia global de cooperación policial Interpol, por tres órdenes de aprehensión requeridas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

“Sé que trato con gente muy peligrosa y es mi temor constante”, dijo la exempleada de ENTI, quien acusó que fue hostigada por ambos directivos para renunciar.

Debido a la alerta del abogado al dueño de la firma, Gloria fue citada por su jefe. En esa reunión, acusó, hubo reclamos: “Me exigía (que) dejara de contar los hechos o (que) me atendría a las consecuencias, que yo solucionara con Carlos Alfredo M. A., diciendo que él es el cliente y que debería agradecer que el cliente se encuentra dentro de la empresa y tengo esa oportunidad, y (que) a él le debo mi trabajo”.

Gloria y Carlos hablaron el 23 de noviembre en la oficina. Al ministerio público, la denunciante le mencionó que el proveedor y empresario le dijo que estaba ahí por petición de su amigo Óscar Wenceslao, para ofrecer una disculpa, y “que todo había sido un malentendido”.

“Después de ello tengo llamada con mi jefe inmediato Oscar Wenceslao M. V., quien se compromete a despedirlo, haciendo una restructura para reemplazar la posición a inicios de enero 2024; que ya solo esperaba yo (a que) tuviera el reemplazo”.

Eso no ocurrió, y en la denuncia se menciona que, el 19 enero de 2024, otra empleada, excoordinadora en el área de Operaciones-infraestructura, fue despedida. Gloria se enteró que su excompañera había reportado situaciones de violencia laboral y supuestamente grabó evidencia de ello.

Tras otro incidente de posible acoso con Carlos Alfredo en el comedor, y una nueva queja presentada, Gloria denunció que su horario se extendió, además de que percibió un incremento en la carga de trabajo.

El 28 de febrero, “al ser sometida de nueva cuenta a más estrés, me veo afectada del estómago, por lo que acudo al día siguiente a atención médica, diagnosticada con gastritis y colitis nerviosa, contando con una incapacidad de cinco días, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2024”.

El 5 de marzo que se presentó a trabajar, afirmó, pero ya no la dejaron ingresar a las instalaciones de la empresa.

Gloria ve todos los sucesos que llevaron a su separación de ENTI como una represalia por denunciar un posible caso de abuso sexual.

El viernes 20 de junio, en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia en Barrientos se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se determinaría si Carlos Alfredo era vinculado a proceso; no obstante, se acogió a la duplicidad del término constitucional y la audiencia continuará el miércoles 25.

Gloria pidió a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que observe la impartición de justicia en la entidad, pues reclamó que su caso no había avanzado después de un año de la denuncia.

De igual forma, cree que las relaciones políticas y la posición económica de las personas a las que señala puedan afectar su proceso, además de mencionar que recibe mensajes y llamadas anónimas con amenazas, por lo que teme por su integridad.