Alfredo Valenzuela: “México está jodido, hay mucha inseguridad”, dice el influencer tras robo de 25 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La madrugada del 23 de junio, el influencer y creador de contenido Alfredo Valenzuela sufrió un asalto violento en su casa de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Delincuentes armados entraron al domicilio y sometieron a Valenzuela, su esposa, a su hijo pequeño y a una mujer de nacionalidad rusa, llevándose 25 millones de pesos en efectivo, joyas y su camioneta Lamborghini Urus. En un video publicado ese mismo día en su canal de YouTube, titulado “ME SECUESTRARON Y ME ROBARON $25 MILLONES Y MI LAMBORGHINI URUS”, el influencer narra los hechos en primera persona.

El atraco narrado: violencia, miedo y un llamado urgente

La noche del lunes 23 de junio, cerca de las 22:40 horas, cinco hombres armados con pistolas cortas y equipamiento táctico, incluido uniforme camuflado, irrumpieron violentamente en la casa de Alfredo Valenzuela a través del pasillo que conecta con un bosque, eludiendo la caseta de seguridad del fraccionamiento. Valenzuela lo describió en el video:

“Entraron 5 hombres, todos con arma corta, equipamiento táctico, uniforme táctico de camuflaje. El de ramas, tipo cazador.”

Por este pasillo entraron los delincuentes sin pasar por la caseta de vigilancia, según explicó Alfredo Valenzuela en el video.

Foto: captura de pantalla del video

Agregó que los agresores posiblemente habían ingresado anteriormente para estudiar rutas y horarios para su ataque:

“Seguramente ya habían entrado varias veces por el bosque para revisar cómo se entraba a la casa […] para conocer los movimientos de la gente”.

Una vez dentro, los asaltantes encerraron a la familia en una habitación. Valenzuela hace referencia al primer momento en el que se dio cuenta de lo que ocurría:

“La imagen que tengo todavía de mi mujer entrando y corriendo al baño… le están apuntando en la cabeza”.

El bebé de la pareja, de 1 año y 9 meses, también fue víctima de violencia por parte de los asaltantes, según su madre:

“Me dijeron que iban a aventar a mi hijo por la terraza… le iban a arrancar un dedo a nuestro hijo”.

El influencer Alfredo Valenzuela, de 32 años, es originario de Sonora.

Foto: IG @alfredovlza92

Yo pensé que te iban a matar: Dominik Armenta, esposa de Valenzuela

El influencer menciona que daría la vida por su esposa y su hijo. Valenzuela destaca que eso quedó claro cuando le dijo a los delincuentes: “Matenme a mí, a mi mujer y a mi hijo no”. Posteriormente, los agresores lo inmovilizaron, le pusieron una cobija y le apuntaron con una pistola:

“Me arrinconan, me pusieron una cobija, me pusieron una pistola y yo dije: ‘bueno a lo que sigue, no pasa nada, que mi hijo y mi mujer estén bien’.” Fue en ese momento que el influencer mencionó que pensó que lo iban a matar. Su esposa repitió la frase en el video: “Yo pensé que te iban a matar”.

Valenzuela detalló que los delincuentes amenazaron con cortar un dedo a su bebé.

Foto: IG @alfredovlza92

Los delincuentes le dijeron al influencer que buscaban una caja fuerte y 20 millones de pesos. Valenzuela respondió:

“Pensaron que iba a tener 20 millones en efectivo en una caja fuerte, pero yo no tengo caja fuerte. Tenía dinero en efectivo. Se llevaron alrededor de un millón y algo.”

En total, el botín ascendió a cerca de 25 millones de pesos, incluyendo efectivo, joyas, relojes y una camioneta Lamborghini Urus.

En la grabación el influencer originario de Sonora expresa gratitud:

“Yo más que quejarme agradezco… a uno de los atracadores yo le dije tres veces: ‘gracias, gracias, gracias’, porque le dije: ‘no toquen a mi mujer y a mi hijo’… y él me respondió: ‘si pones de tu parte, no les va a pasar nada’.”

Valenzuela busca visibilizar la problemática

"Que todo mundo me ayude subiendo un clip a todas las redes: Facebook, Instagram, TikTok... no importa que no lleguen al millón, quiero que eso llegue a la Presidenta, al gobernador, que llegue a todo el mundo, a noticias internacionales, tenemos que abrir los ojos. México está jodido. Hay mucha inseguridad".

En su petición para compartir el video Alfredo Valenzuela detalla que a su hijo los delincuentes le pusieron un arma en la cabeza, y amenazaron con cortarle un dedo al bebé y aventarlo a la terraza.

El influencer sonorense dijo que antes consideraba seguro vivir en San Pedro Garza.

Foto: Captura de pantalla del video.

"A mi mujer le pusieron un arma. Nos amenazaron a muerte. Les pido de favor, de corazón que compartan esto. Por qué, porque mañana puede ser el hijo de alguien, la mujer de alguien".

"En mi bello país, no es seguro estar"

El influencer menciona que antes de ser víctima de robo con violencia, le gustaba vivie en San Pedro Garza García, Nuevo León, y que nunca había considerado dejar el país sin embargo, después de lo ocurrido cambió totalmente de opinión:

"Lamentablemente, hoy me toca decir que en mi bella ciudad, en mi bello país, no es seguro estar. Yo pensé que San Pedro Garza García era el lugar más seguro de México y me sentía tan a gusto, me sentía tan tranquilo… aquí quería hacer mi vida. Yo dije que nunca me iba a ir de México… hasta ayer.

En redes sociales, Alfredo Valenzuela presenta vehículos de alta gama.

Foto: IG @alfredovlza92

"Lamentablemente, pasó esto. Me dijeron que iban a aventar a mi hijo por la terraza; me tocó ver cómo le apuntaban a mi mujer".

El influencer insistió en el llamado mediático:

“Debemos abrir los ojos. México está jodido. Hay mucha inseguridad. Por favor. Nos amenazaron a muerte. Hoy me tocó a mí y no me voy a quedar callado […] porque de verdad México tiene que poner un alto.”

Qué buscaban y cuánto robaron los delincuentes

Alfredo Valenzuela detalló que los delincuentes le dijeron que buscaban una caja fuerte, dinero en efectivo y el anillo de compromiso de la esposa y que no se irían sin el botín.

Este es el anillo de compromiso que buscaban los delincuentes y que fue mostrado en un video de Alfredo Valenzuela.

Foto: Captura de pantalla de video.

El influencer sonorense mencionó que los objetos que buscaban habían sido mostrados por él en un video grabado en Mazatlán, el cual se viralizó días antes.

“Justamente yo había mostrado en el video de Mazatlán todo lo que venían buscando. No sé si fue porque se hizo tan viral, pero sí…”

Este es otro de los objetos mostrado en un video de Valenzuela y que los ladrones le exigían.

Foto: Captura de pantalla de video.

El plan inicial era obtener 20 millones de pesos, pero ante la ausencia de una caja fuerte optaron por llevarse efectivo, joyas, relojes y la camioneta. El botín final se calcula en 25 millones de pesos.

Qué han dicho las autoridades en el caso de Alfredo Valenzuela

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por robo con lujo de violencia. El funcionario Javier Flores confirmó que se coordinan con otras dependencias. Se revisan grabaciones de cámaras y videos.

Hasta la redacción de esta noticia, no se habían reportado detenciones. La Policía Metropolitana de Investigación y agentes ministeriales acudieron al lugar, acordonaron la zona, recabaron evidencias y rastrean a los responsables.

¿Quién es Alfredo Valenzuela?

Alfredo Valenzuela, de 32 años, originario de Sonora, se ha consolidado desde 2020 como creador de contenido en el sector automotriz. Su canal en YouTube presenta vehículos de alta gama como el Lamborghini Huracán Evo Spyder, McLaren 720S, Camaro ZL1 y Corvette Z06, además de momentos de su vida familiar. En febrero de 2025 se comprometió con Dominik Armenta y tuvieron un hijo, Liam, en 2023 .