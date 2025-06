Graban operativo para capturar a presunto capo en Tijuana; también detienen a “influencer” (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Agentes federales fueron grabados este martes cuando intentaban derribar la puerta de un domicilio ubicado en Playas de Tijuana, Baja California, e incluso le apuntaron a una mujer que estaba en compañía de una menor de edad.

Lo anterior quedó en un video por parte de una “influencer” local, quien en su cuenta de Instagram aparece como “chicadelboba”; en la grabación, la mujer exige que los uniformados muestren una orden de cateo, pero es ignorada.

El operativo –según trascendió en medios locales– habría sido para detener a Hernán Barrón Corona, “El Muñeco”, presunto socio de Pablo Edwin “N”, alias “El Flakito”, operador del Cártel de los Arellano Félix (CAF), y quien fue detenido la semana pasada, acusado de ser un generador de violencia y elaboración de drogas en Baja California.

De este último, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, presumió su detención, también este martes 24 de junio, en la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de los operativos en la frontera.

Sobre las imágenes grabadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, se aprecia cómo un hombre utiliza un ariete y un marro para forzar la entrada.

–¡Ahorita los vamos a agarrar! -grita un sujeto en dirección a la cámara.

–¿A quién, wey? ¿Por qué no me das una orden y te dejamos en paz? Llevan así una hora, y ni siquiera tienen una orden, afuera de mi casa –según les responde la mujer.

“Señor, ¿dónde está la orden? ¿Me pueden enseñar la orden, señor? Estoy en vivo, señor, lo estoy grabando. Mírenlos: así llevan una hora, ya les dije que los estoy grabando. No les importa. ¡¿Por qué apuntas, por qué apuntas?! ¡Estás en vivo si algo me pasa, cabrón! ¿Cuál seguridad? Tengo muchos seguidores, esto lo van a saber todos… ¿Por qué me apuntas? Hay una niña al lado de mí”, refiere en reiteradas ocasiones la mujer, mientras que la menor aparece de pasada en el video.

Los hechos ocurrieron en la calle Peñas, Sección Costa Hermosa, en la colonia indicada del municipio de Tijuana.

Conforme al video, los uniformados prosiguen con sus labores, y la mujer asegura que en otra ocasión habían entrado para robarle; posteriormente llegan más agentes, con ropa con las letras AMPF, y es detenida la grabación, mientras uno de los uniformados continúa apuntando hacia el celular.

A pesar de que el video circuló desde la mañana, hasta el momento no se ha presentado una versión oficial por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda o el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.





Operativo de la FGR

De acuerdo a medios de comunicación locales, el operativo fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSC).

Semanario Zeta, por su parte, reportó que los agentes sí contaban con orden de cateo emitida por un juez, además de enfatizar que “El Muñeco” es hermano de David Barrón Corona, alias “Popeye” y/o “CH”.

Este último fue líder de los pandilleros del Barrio Logan y fungió como sicario para los hermanos Arellano Félix. Falleció en 1997, producto de un fuego cruzado durante el atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, director del Semanario ZETA.

Zeta también reportó la detención de la influencer

“Hernán Barrón Corona, alias ‘El Muñeco', su familiar Monique Barrón, conocida como ‘La Chica del Boba’, junto a otras personas, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana federal la mañana de este martes 24 de junio tras un cateo en su domicilio en Playas de Tijuana”, dice el medio local.