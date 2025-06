Familiares de integrantes de Grupo Fugitivo rechazan versión de la Fiscalía

REYNOSA, Tamps. (apro).– Al cumplirse un mes de la desaparición de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, familiares y amigos realizaron este martes una misa en su honor, al tiempo que rechazaron públicamente la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que afirma que los músicos fueron asesinados e incinerados.

La jornada inició con una caminata silenciosa de aproximadamente ocho kilómetros, desde el Periférico hasta la Concatedral de Reynosa. A lo largo del recorrido, los familiares portaron pancartas con fotografías y mensajes de esperanza. Ya en el templo ocuparon los primeros asientos mientras el párroco elevaba oraciones por los jóvenes y por el consuelo de sus seres queridos.

La manifestación de fe también sirvió para reiterar el rechazo a las conclusiones presentadas por la Fiscalía estatal, que en su más reciente informe aseguró haber hallado restos humanos de al menos tres de los integrantes del grupo desaparecidos desde el pasado 25 de mayo.

“No vamos a aceptar mentiras. No han presentado pruebas contundentes. Nos piden resignación, pero no hay resultados de ADN ni información clara”, expresó Deysy Cervantes, familiar de uno de los desaparecidos,

“Dicen que porque encontraron la camioneta, calcomanías o tarjetas de presentación ya tenemos que creerles su circo. ¡Claro que no!”

Los familiares aseguran que hasta el momento no se les han entregado resultados oficiales de confronta genética y denuncian irregularidades en el manejo del caso, así como omisiones y una grave falta de comunicación por parte de las autoridades estatales.

Además, compartieron que en sus propias búsquedas han hallado algunas pertenencias, como una bota, que les han dado una débil esperanza. Sin embargo, también revelaron haber recibido amenazas telefónicas en las que les piden dejar de buscar y suspender sus manifestaciones “si quieren volver a verlos con vida”.

La Fiscalía ha informado de la detención de diez personas y la búsqueda de tres más relacionadas con el caso, pero para las familias la verdad sigue lejos y la incertidumbre crece.

"Esto no se ha acabado. Mientras no haya pruebas científicas claras y no tengamos certeza, no vamos a descansar”, concluyeron los familiares.