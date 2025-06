Diálogo con grupos delictivos ayudará a construcción de paz: Carlos Garfias, arzobispo de Morelia

MORELIA, Mich. (apro).- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, reveló que la iglesia católica mexicana está buscando aprovechar la experiencia de su homóloga de Colombia, esto para implementar formas concretas de diálogo con los grupos de la delincuencia, con las autoridades y con todos aquellos sectores que quieran aportar y colaborar para la construcción de la paz.

“Tenemos una vinculación directa con el Episcopado colombiano, ellos tienen una experiencia de diálogo y de transformación de realidad en algunas diócesis como San Buenaventura y Cali, donde tienen un diálogo directo con los grupos delincuenciales”, señaló el prelado durante su rueda de prensa dominical celebrada en la Catedral moreliana.

Cuestionado por una reportera si estaría dispuesto a encabezar personalmente esfuerzos de esa naturaleza, Garfias Merlos respondió:

“Mientras me toque sí, y mientras los obispos de México me lo encomienden, con mucho gusto lo puedo hacer”.

Garfias Merlos señaló que la experiencia colombiana ha demostrado que sí es posible alcanzar ese objetivo, esto mediante una estrategia donde el diálogo con las células delictivas es parte de los esfuerzos.

El jerarca religioso indicó que por lo pronto la Arquidiócesis de Morelia busca promover la construcción de comités municipales para la paz y la reconciliación, que estarían integrados por autoridades civiles y religiosas, así como miembros de la sociedad civil, especialmente los de aquellos sectores que se dedican a la proveeduría de bienes y servicios.

En Michoacán, dijo, actualmente se encuentran en proceso de instalación 15 comités municipales para la paz y la reconciliación, entre los que destacó los de Morelia, Panindícuaro, Zacapu y Pátzcuaro, en cuya creación se propone participar, de manera personal o a distancia.

“La meta es organizar estas instancias no sólo en los puntos críticos en materia de seguridad pública, sino en todo el país, refirió el arzobispo tras lamentar que "todo el mundo se queja de la situación, pero no hacen nada o solo hacen cosas desde su interpretación, no se ha visto un esfuerzo formal y comprometido como el modelo que he planteado, donde se unen autoridades religiosas y civiles y la sociedad civil para buscar alternativas".