Alcaldesa de Mexicali admite contar con “acordeón”, pero asegura que no lo usó en la elección

BAJA CALIFORNIA (apro).- La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, admitió que le mandaron un “acordeón” para las elecciones judiciales realizadas el pasado domingo 1 de junio, pero aseguró que no lo utilizó para los comicios.

La alcaldesa lo declaró a la prensa en el contexto de la jornada del pasado fin de semana, donde uno de los temas polémicos fue acudir a las urnas y utilizar dicha manera de tener presentes los nombres de los candidatos, ante la amplitud de boletas y el uso de números para el voto.

“Lo tengo en el celular, pero espero no sacarlo. Espero haber hecho mi tarea y pues, más menos sé que son nueve, ¿no? Nueve boletas”, dijo de manera previa a diversos medios de comunicación.

Sobre el origen del acordeón, y cuestionada si ella lo había elaborado, Bustamante Martínez mencionó que fue mediante terceros.

“Me lo mandaron. Sí, claro que sí: hay un acordeón que está circulando. Lo traigo aquí, espero no necesitarlo”, reiteró.

Ante la pregunta expresa si se lo había mandado el partido Morena, aseguró que no fue de esta manera, y señaló que son los que están circulando en redes sociales.

Sobre la legalidad del “acordeón”, insistió en que lo vio en varias páginas de internet y que “incluso a nivel nacional hay acordeones”.

“Yo no lo voy a sacar. De acuerdo con lo que sé y lo que conozco voy a votar, pero de ninguna manera voy a sacar mi acordeón… no es que lo traiga en una página mía. Quiero decir: acordeones hay por todos lados, los estoy viendo en páginas que están circulando, páginas de personas que no conozco”, reiteró la alcaldesa.

Posteriormente, en entrevista con Canal 66, de Mexicali, aclaró que no utilizó dicho material.

“Primeramente, no voté con acordeón… yo dije que estaban circulando, es la verdad… y yo dije: ‘Hasta yo traigo uno’, (pero) por supuesto que no lo saqué”, según declaró este lunes 2 de junio.