Con baja participación y casillas sin instalar: Así fue la elección judicial en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- En la votación de jueces del Poder Judicial, en el estado de Guerrero 13 casillas no se instalaron porque las escuelas no fueron abiertas por maestros disidentes en demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE, mientras otras cuatro no se instalaron en comunidades de la Tierra Caliente debido a la violencia criminal.

La característica de esta elección en la entidad fue el desconocimiento de los candidatos y la baja participación.

El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola informó que hubo una participación del 12.62% del padrón electoral, unos 320 mil electores de un total de 2 millones 658 mil.

En la entidad se instalaron 2 mil 779 casillas de un total de 2 mil 900, que representan el 95 por ciento; además se reportaron 45 incidentes “menores” durante la jornada electoral del domingo.

A las 16:00 horas del domingo 1 de junio de 2025, integrantes del Consejo Local del INE dieron a conocer que se registraron las incidencias.

Al menos 13 del total fueron por cambio de domicilio, debido a que las escuelas donde se instalarían las casillas no fueron abiertas a los funcionarios de casilla, como forma de protesta de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

En Ometepec, en la región de la Costa Chica, las casillas de las secciones electorales 1024 y 1025 suspendieron la votación horas antes del cierre debido a la presencia de un vehículo polarizado y de hombres armados.

En Chilapa, sede del distrito electoral 06 que abarca 10 municipios de las regiones Norte y Centro, fue asesinado a balazos la mañana del domingo el exsecretario general del Ayuntamiento, Edgar Fernando Salmerón, de 48 años.

El crimen se cometió a las 8:30 de la mañana cerca del domicilio del exfuncionario y a dos cuadras de la escuela primaria Dominga Sánchez, donde se instaló una casilla para más de mil 500 electores, de la sección 1122. En ese lugar acudieron a sufragar el voto unos 130 ciudadanos.

El vocal ejecutivo del INE Donaciano Muñoz informó que, en la víspera el Consejo Distrital 01, con sede en Ciudad Altamirano en la Tierra Caliente, decidió no instalar las casillas en cuatro comunidades “para extremar precauciones debido a la violencia”.

Se trata de las comunidades Limón Potrero, Hacienda de Dolores, San Isidro y el Durazno del municipio de Coyuca de Catalán.

Ha trascendido que en esa zona se habría roto una tregua entre las organizaciones criminales La Familia michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Guardia Nacional en una casilla de la elección judicial en Chilapa, Guerrero. Foto: Luis Daniel Nava.

Los testimonios de los electores en diferentes regiones del estado coincidieron en desconocer a los candidatos y que la votación fue al azar.

Sin entusiasmo y al azar, votaron ciudadanos en la elección del Poder Judicial en Guerrero.

–¿Conocía a los candidatos? –se le preguntó a José Omar García Rendón, un profesor de la zona Centro.

–Realmente no, fue una decisión personal y ahora sí que al azar. Hubo muchísima falta de información, no hubo campaña ni conocimiento de los candidatos.

Una pareja de jóvenes expresó que su voto fue para que ellos pudieran elegir a los jueces en lugar de Norma Piña, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

–¿Ya fueron a votar? –preguntó este reportero.

–Ya… a lo pendejo. Sólo conocía a Lenia Batres –respondió el joven simpatizante del obradorismo.

En Chilpancingo, el reportero Zacarias Cervantes entrevistó al ciudadano Carmelo Cervantes Nava, al salir de una casilla al norte de la ciudad.

Fustigó que le entregaron un “titipuchal” de boletas y que no conocía los candidatos ahí plasmados porque no se difundieron sus currículums.

–¿Vino sin saber por quién iba a votar, y cómo hizo para decidirse? –se le preguntó.

–Así es. Pues al de tin marín, los tres primeros o los tres últimos porque yo, al menos, no los conozco. Voté a ciegas.

Entre los votantes prevalecieron estudiantes, maestros, comerciantes y muchos adultos mayores, además de funcionarios y legisladores de Morena.

No hubo ninguna restricción para entrar a la casilla con acordeones ni con teléfonos celulares.

David Méndez, vocal ejecutivo del distrito 06 del INE con sede en la Montaña baja, una de las regiones más inseguras de la entidad, aseguró que no hubo incidencias graves.

“Tampoco se reportaron largas filas, eso puede ser un indicio de que quizá no fue una alta participación, vamos a esperar cuál fue el resultado definitivo”, expresó el funcionario al concluir la jornada.