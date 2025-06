Trailero recibe un balazo, pero logra huir de asaltantes en la autopista México-Puebla (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- Pese a que fue herido de bala, un trailero logró huir lanzando su vehículo contra los asaltantes en la autopista México- Puebla, de acuerdo con un video que circula en redes sociales.

En uno de los muchos asaltos que se denuncian en esta ruta, esta vez las imágenes corresponden a un camionero que sigue conduciendo su unidad, en la que se observan dos disparos en el parabrisas.

“Aquí vengo, aquí vengo, no me paré, se los eché encima, se los eché encima y se fueron, pero sí me alcanzaron a dar, aquí vengo, ya vengo bajando, ya no creo que me estén esperando, no sé, estoy esperando a ver un federal o algo”, dice el transportista en la grabación.

#Mexico - #Puebla

Mucho cuidado en el tramo de llano grande a san Martín anda con todo la rata ????

La inseguridad en carreteras continúa y es algo que los operadores ya están HARTOS por lo cual ya nos Estamos "defendiendo " de que lloren en mi casa que mejor lloren en la suya ?? pic.twitter.com/5IYqFtqzCS — Thermokineros De ? corazón Oficial (@Thermokineros) June 3, 2025

Al final de este video se puede ver al chofer del tráiler con una herida de bala en el pecho.

En la cuenta de Facebook Thermokineros de Corazón se explica que este intento de asalto ocurrió en el tramo de Llano Grande a San Martín Texmelucan, en la autopista Puebla-México.

El usuario comparte imágenes de sujetos armados en la batea de una camioneta que apuntan hacia un camionero en el tramo de la carretera Esperanza-Ciudad Serdán, pero también utilizó la estrategia de “aventar” su camión contra los delincuentes para evitar detenerse.

“Un colega trailero frustró un intento de asalto de robo al aventar su unidad contra los asaltantes que circulaban en una camioneta RAM color gris, antes ya reportada cometiendo atracos”.