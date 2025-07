Gobernador de Michoacán rechaza propuesta de arzobispo de dialogar con grupos criminales

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó la propuesta emitida el domingo por el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, en el sentido de emular la experiencia de Colombia con la instalación de comités municipales para la paz y la reconciliación, en los que participen diversos sectores e incluso se establezca un diálogo directo con representantes de grupos delictivos.

“Convocar al diálogo a los delincuentes no sirve de nada; es un tema fallido, es una cuestión que no ha funcionado ni en Colombia; no podemos traer modelos que han fracasado”, afirmó el mandatario morenista al ser cuestionado al respecto en su rueda de prensa semanal ofrecida en la Casa Michoacán.

El jefe del Ejecutivo local refirió que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue traído el general Óscar Naranjo, aspirante a la presidencia de Colombia, contratado para asesoría en seguridad y para replicar el modelo colombiano; “este general en su país fue el creador de las autodefensas y de las guardias blancas, del ajusticiamiento y todo este tema que allá sigue generando estragos”.

En el caso de México, recordó el gobernador, el general Naranjo “fue el que intervino con su estrategia desastrosa en Michoacán en el tema de las autodefensas con Alfredo Castillo y, lo podemos ver, él fue el que opinó que habría que entregarles armas a las autodefensas, armas que están perdidas; es el ‘rápido y furioso’ michoacano: combatieron un cártel con el apoyo de otros cárteles, multiplicando los cárteles, entonces eso no tiene buen fin”.

Ramírez Bedolla consideró que la labor de la iglesia “es un tema espiritual, un tema religioso específico, pero no es la estrategia que nosotros tenemos; (…) la Iglesia les puede dar a los delincuentes un perdón religioso, pero la sociedad no; hay leyes, hay normas y deben cumplirse. (…); la iglesia hace su labor social, qué bueno que la haga, pero no hay posibilidad de sentarse con ningún grupo delincuencial, de acordar absolutamente nada”

Puntualizó el mandatario: “Nosotros tenemos una estrategia muy clara, es la que mandata la jefa de la Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hace a través del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del comandante de la Guardia Nacional y es un tema de inteligencia, de investigación, de persecución de los delitos, de judicialización, de llevar ante la justicia a los delincuentes, no dialogar con ellos, no sirve de nada”.