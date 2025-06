Tras casi un mes de escándalos, esposo de la gobernadora de BC deja sus “proyectos honorarios”

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Tras casi un mes de ausencia publica, tanto en redes sociales como en la administración municipal de Tijuana y del gobierno de Baja California, Carlos Torres Torres anunció “una pausa” en sus colaboraciones honorarias.

El esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y quien fungiera como coordinador de proyectos estratégicos en ambos niveles de gobierno, lo dio a conocer en un mensaje en redes sociales, donde no mencionó a la mandataria estatal o al alcalde Ismael Burgueño.

Comentó que la “polarización” y los “señalamientos infundados” no ayudan al clima que necesita la región. “Por ahora, dedicaré más tiempo y atención a mi familia, a quienes hoy más que nunca, elijo priorizar. Me mantendré activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales”, expresó, aunque sin dar brindar más detalles.

En el mensaje del expanista y reciente morenista, mismo que fue dirigido a su “amigos y la opinión pública”, aseguró que lo hace con la “tranquilidad” de que “hay un gran equipo humano” que continuará con sus labores.

“Por eso, y por decisión propia, he hecho una pausa en los proyectos sociales y de participación pública en los que venía colaborando de manera honoraria”, escribió, además de mostrarse confiado en que “el tiempo acomoda todo” y que “cerrar esta etapa también abre la posibilidad de comenzar otra cuando sea el momento”.

“Mientras tanto. Sigo aquí, a disposición de mis amig@s, de mi familia y de quienes siempre han confiado en mí”, concluyó en el texto publicado a las 18:49 horas del martes 3 de junio.

En el contexto, Torres Torres era presumido de manera constante por la gobernadora, como se aprecia en una publicación del 5 de julio de 2022, donde incluso aparecen en una fotografía tomados de la mano.

“Gracias mi amor, Carlos Torres, por acompañarme en mis proyectos. Me siento orgullosa de ver el gran cariño que te tienen en Tijuana y de tu vocación por el servicio público donde has logrado grandes cambios a favor de la gente”, se lee en la publicación.

El 1 de octubre de 2024, el alcalde Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, le dio la bienvenida a Torres Torres, como encargado de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de dicha ciudad fronteriza.

Este miércoles 4 de junio, tras darse a conocer la separación, el edil morenista aseguró que no afectará los programas municipales en curso, según sus declaraciones a la prensa local.

El mensaje del exdiputado y ahijado del expresidente Felipe Calderón, fue presentado en su perfil de redes sociales, de la misma manera en que anunció el pasado 10 de mayo que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado la visa.

A partir de esa fecha comenzó una crisis de imagen que alcanzó a la mandataria estatal Marina del Pilar, dado que a ella también le cancelaron el documento. Y con el paso de los días fueron dadas a conocer investigaciones periodísticas sobre los vínculos de Carlos Torres y la gobernadora con empresarios y propiedades en Estados Unidos.

De los puntos más fuertes, en casi un mes de publicaciones, resaltó que Carlos Torres Torres, junto con su hermano Luis Alfonso, son investigados por autoridades de México y Estados Unidos por su presunta participación en delitos como “huachicoleo”, evasión fiscal y lavado de dinero, según reveló el pasado 19 de mayo Adela Navarro, codirectora de Semanario Zeta, en entrevista con Aristegui Noticias.

De acuerdo con los datos, la investigación se originó tras la divulgación de las visas canceladas, y que autoridades del Departamento de Estado y la Fiscalía General de la República (FGR) han generado dos carpetas de investigación activas, una en cada país.

En Estados Unidos, la indagatoria contra Carlos Torres Torres se realizaría por conspiración para cometer delitos y lavado de dinero.

En México, la FGR lo investigaría por un caso de tráfico ilegal de diésel desde Texas, descubierto el 26 de marzo en Ensenada, Baja California, donde fueron asegurados contenedores con casi ocho millones de litros de combustible, según las indagaciones de Semanario Zeta.

Gobernadora está “pagando el costo” de tener muy malos asesores: CCE Mexicali

Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Mexicali, consideró que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuenta con “muy malos asesores” y está “pagando el costo” de una mala estrategia en el manejo de crisis.

Lo declaró el pasado lunes 2 de junio a la prensa local, sobre la serie de cuestionamientos que se han extendido por casi un mes, según ha sido documentado en Baja California, a partir de la cancelación de las visas.

Sandoval López puntualizó que la administración estatal ha estado “operando como si tuviera todo a favor”.

“Y tiene todo en contra, es decir, lo dije en una conferencia y lo ratifico: tiene muy malos asesores la gobernadora y está pagando el costo de tener una mala estrategia de manejo de crisis, creo yo”, opinó.

El líder empresarial refirió que, desde el pasado 12 de mayo, le aconsejó a la gobernadora “algunas estrategias” para “relanzar” su gobierno.

“Le dije que se deshiciera de la persona que le estaba causando tanto daño a su gobierno porque tenía mucho poder y no responsabilidades, y que relanzará su gobierno. Eso es lo que dice el ‘manual del manejo de crisis’ de gobierno: deshazte y arma un nuevo gobierno. Crea esperanza y crea una nueva narrativa”, refirió.

Pero han estado alimentando la polaridad, la falta de credibilidad y la falta de confianza, prosiguió, en un encadenamiento que solamente ha deteriorado al gobierno.

“A nosotros no nos conviene tener un gobierno deteriorado, sin credibilidad y legitimidad. No nos conviene a nadie que estamos aquí. Y sale lo de la visa, que ahí empezó, y sale la casa (en San Diego, California), y luego que nadie ocupa visa, y luego un apoyo, y luego una aclaración no solicitada. Los rumores, o los infundios, no se aclaran. Eso es básico”, remarcó el presidente del CCE.

Octavio Sandoval López subrayó que la aclaración de un infundio le da “legitimidad”.

“Le da credibilidad, lo convierte en materia pública. Si dicen que hice algo y es una mentira, el protocolo dice ‘No salgas a aclarar lo que es una mentira porque, si sales a aclarar, le pones un 50 por ciento de verdad. Si entras a aclarar, le das legitimidad al infundio. Espero que me esté viendo el secretario de gobierno (Alfredo Álvarez Cárdenas). Ahora le van a sacar casas por todos lados y va a estar sacando aclaraciones que no”, remató el presidente del CCE Mexicali.