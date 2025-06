Denuncian en la FGR a Martín Esparza por el huachicoleo eléctrico en instalaciones del SME

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) presentaron este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Martín Esparza Flores, Humberto Montes de Oca, Román Olvera y Miguel Márquez Ríos, integrantes de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como presuntos responsables de huachicoleo eléctrico.

En el arranque de campaña de la planilla del Frente Amplio de Unidad (FAU) Jorge Tapia Sandoval, Mario Benítez Chávez fue el encargado de interponer la denuncia por los delitos de asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

Para sustentar sus acusaciones, los extrabajadores aportaron fotos y videos de la presunta operación de granjas para la generación de criptomonedas con energía eléctrica robada en instalaciones que fueron entregadas por el gobierno federal a la dirigencia del SME y que se encuentran en Nuevo Necaxa, Puebla; el Oro y San Simonito, Estado de México; Juandhó, Hidalgo, y en Villa Coapa, en la Ciudad de México.

Proceso publicó en su edición 22 que este robo de energía eléctrica en instalaciones del SME en Nuevo Necaxa, Puebla, fue detectado en un operativo encabezado por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, y que existe evidencia de que se estaba usando para generar criptomonedas.

En un acto realizado a las afueras de la FGR, Mario Benítez Chávez, quien encabeza la planilla de disidentes que busca contender por la dirigencia del SME, recordó que el gobierno de la 4T ofreció combatir la corrupción como principal mal de este país, pero los extrabajadores llevan más de 15 años documentando el enriquecimiento ilícito de los dirigentes del SME y hasta ahora “no hay justicia”.

Dijo que es “increíble” que, en el operativo de Nuevo Necaxa, donde participaron las fuerzas federales, los trabajadores de la CFE sólo llegaron a cortar las tomas ilegales y se fueron, sin siquiera resguardar la escena del delito y que, hasta ahora, no haya evidencia de que este robo al pueblo de México se esté investigando.

“No se pueden hacer más de la vista gorda”, reclamó el también académico, mientras que los asistentes al mitin coreaban “¡Fuera Martín del SME, fuera Martín del SME!”

“No es posible que, en sus narices, ellos constatando el delito, nadie es culpable, nadie está siendo investigado ¿En qué quedamos, gobierno? Que se combate a la corrupción y quedamos que era como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y se los juro compañeros, que ni siquiera Martín es quien está hasta arriba, hay otros poderes, hay otros personajes”, acusó Benítez.

Sobre el monto al que podría ascender el robo de energía en Puebla, Benítez mencionó que para generar una criptomoneda se gastan 450 mil kilowatts, cuyo costo a tarifa doméstica es de un millón 800 mil pesos. “Es un robo descomunal… es un robo a la Nación, es un robo al pueblo”, manifestó el disidente.

“¿Cuántas monedas minaron? No lo sabemos, pero sí sabemos que tenían más de un año haciendo eso. Y lo que es peor ¿a quién le minaron? ¿A quién le lavaron dinero? ¿A quién le evadieron impuestos? ¿Quién se quedó con todos esos millones de pesos? ¿Quién está usurpando los bienes nacionales? ¿Qué hacen con todo el dinero que ingresa de todo lo que rentan de los bienes sindicales?”, cuestionó.

Recordó que los electricistas también presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Administración de Avalúo y Bienes Nacionales (Indaabin), dependencia que debería vigilar que los bienes entregados a la dirigencia del SME se estén usando sin fines de lucro, pero hasta ahora no ven que se esté investigando.

También refirió que los extrabajadores de LyFC antes de esto habían entregado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pruebas de las “liquidaciones millonarias” y las rentas vitalicias entregadas a dirigentes, familiares e incondicionales de Esparza, de las empresas que constituyeron, del reparto de ganancias en Generadora Fénix y las “migajas” que les entregan a los exelectricistas.

En primera instancia, detalló, presentaron denuncia ante Santiago Nieto y luego ampliaron las pruebas cuando llegó Pablo Gómez.

Asimismo, expuso que acudieron a denunciar ante Luisa María Alcalde, cuando era titular de la Secretaría del Trabajo, que Esparza aparecía como integrante del Consejo de Administración de Generadora Fénix, con lo cual se convirtió en patrón y a la vez representante sindical de los trabajadores de esa empresa. “Lo que a todas luces es ilegal, pero como quiera le dieron la toma de nota”, recalcó.

Ahora, en el proceso para la renovación de la dirigencia del SME, señaló que Esparza busca reelegirse por cinco años más, aunque ya lleva 20 años como secretario general del sindicato, y lo hace como plantilla única, sin dar oportunidad a que otros aspirantes se registren para contender.

“Y en la Secretaría (del Trabajo) le van a dar la toma de nota, porque sí hay autoridades laborales que lo solapan, que lo protegen, incluso autoridades de otros niveles que lo están sosteniendo”, manifestó al convocar a los extrabajadores disidentes a ampliar la movilización para lograr “recuperar” al SME del “charrismo”.

Expuso que Esparza y su grupo se han enriquecido a costa de más de 40 mil familias que quedaron sin trabajo cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la desaparición de LyFC, pues han lucrado con los inmuebles que en 2015 les entregó Enrique Peña Nieto y que debieron usarse para beneficio de todos los exelectricistas.

“Nos dicen que no existimos, que ya no somos del SME, pero quiero decirles una cosa: aquí está el SME, lo que está allá, por más que diga SME, por más que tengan toma de nota, no es el SME, eso es delincuencia organizada”, subrayó Benítez.