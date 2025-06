Reportero huye de alcaldía ubicada en Playa del Carmen luego de ser torturado

PLAYA DEL CARMEN, QRoo. (apro).- Tras recibir múltiples tablazos que han puesto en riesgo su vida, el reportero Hilario Alfonso Cruz Lara huyó de Puerto Aventuras, alcaldía ubicada en el municipio turístico de Playa del Carmen.

La agresión ocurrió la tarde del pasado domingo en dicha localidad, donde gobierna Gilberto Gómez Martínez, un dirigente sindical emanado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que se alió primero al PRI-PAN y luego a Morena para mantenerse al frente de la administración de la citada alcaldía.

El domingo, el día de elección judicial, Cruz Lara se dirigía a una casilla a ejercer el voto cuando fue interceptado y privado de su libertad por varios sujetos que conducían mototaxis —pochitaxis, como aquí se le conocen—.

“Me bajan bruscamente y me meten a un área verde. Me golpean, me dan patadas. Eran cuatro sujetos. Tres venían amagándome en la puerta de atrás del mototaxi (…) el chofer saca una tabla y me hinca, me da tablazos, me da 10 tablazos. Me dicen que es por hocicón, que es para que ya deje de hablar o hacer críticas periodísticas hacia el alcalde Gilberto Gómez Martínez y que eso era un primer escarmiento, que a la segunda iban contra mi familia”, narró a Proceso Hilario Alfonso, desde un sitio fuera de Quintana Roo donde se mantiene resguardado.

El reportero atribuyó esta agresión a la cobertura que ha realizado sobre probables actos de corrupción registrados en Puerto Aventuras, una alcaldía que se ubica dentro del municipio de Playa del Carmen, cerca del corredor hotelero Riviera Maya.

Por estos hechos, la víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía local, la cual quedó asentada bajo el número de acta con terminación 4597/2025.

Inmediatamente después abandonó esta entidad, donde desde hace siete años ejercía la labor reporteril a través de la página de noticias locales Informativo Puerto Aventuras. Se unió así a la lista de periodistas desplazados por la violencia que se vive a diario en diversas localidades del país.

“Mi pensamiento es que, si nosotros que somos periodistas, comunicadores, alzamos la voz, nos hacen esto, ¿qué le pueden hacer a un ciudadano común?”, agregó.

Sobre la agresión se encuentra notificado el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, afirmó Cruz Lara.

Asimismo, ya se trabaja en una denuncia más ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la libertad de expresión.