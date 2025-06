Localizan en Puebla a Abril y Luis Alberto, menores de edad reportados como desaparecidos en Hidalgo

HIDALGO (apro).- El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, confirmó la localización, en Puebla, de los menores Abril Farías Hernández, de 12 años, y Luis Alberto Burgos Mejía, de 16, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el 4 de junio.

En una conferencia de prensa en la que no hubo espacio para cuestionamientos, el funcionario aseguró que los adolescentes se encuentran bien y serán reintegrados a su núcleo familiar tras la certificación médica. No se precisó si la recuperación de Abril y Luis Alberto ocurrió este día, en tanto que familiares de la joven reclamaban en redes sociales que aún no habían sido notificados por las autoridades de las circunstancias del hallazgo.

Israel Zaragoza Rico, subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), dio a conocer que Abril fue ubicada en la revisión de cámaras de seguridad a espaldas de la secundaria a la que asiste, a las 12:57 horas, el 4 de junio. Según la relatoría, posteriormente se reúne con Luis Alberto, "se dan un abrazo" y llevan una bolsa roja.

Zaragoza Rico enfatizó que "se les puedo observar de manera tranquila, no coaccionada" y que a partir de esa visualización hicieron un seguimiento, que entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Lorena Cano García, encargada de la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social, añadió que la PGJEH inició las carpetas de investigación correspondiente y que a partir de que fue activada la Alerta Amber nacional –debido a indicios de que los menores habían salido de la entidad– fue posible ubicar a los adolescentes en Puebla.

Añadió que serían trasladados a Hidalgo, donde se recabarán entrevistas sobre las circunstancias que derivaron en los hechos y advertir si fueron víctimas de algún delito en su ausencia. Asimismo, que tras la certificación médica serán reintegrados con sus familiares directos.

El secretario de Gobierno consideró que con el hallazgo "esta pesadilla, pues podemos decir que ha concluído".

Ayer, el encargado de la política interna del estado llamó a familiares de personas desaparecidas a no cerrar vialidades cuando las ausencias son voluntarias, pues dijo que afectan el derecho de “terceros”.

Lo anterior, porque reiteró que Abril había dejado de manera voluntaria su casa para irse con "su pareja", "su amigo" o "su novio", y que la familia lo sabía antes de bloquear la carretera México-Pachuca el jueves pasado. Esa versión fue reprobada por la familia, que pidió que se siguiera compartiendo la ficha de búsqueda, en tanto que la asociación civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) recriminó que la postura gubernamental contribuía a la revictimización.

“Mis derechos son tan válidos como los de otros. No tienen por qué predominar los míos. Debemos aprender o debemos de fortalecer la convivencia de respeto mutuo. Es a lo que yo me refiero”, dijo Olivares Reyna.

Además, acusó que en el cierre vial para exigir la localización de la mejor –mismo que fue disuelto por policías estatales– hubo “otros tipos de intereses que buscan generar o sacar raja de una situación penosa”.