Congreso de Puebla apruba Ley de arbolado "fast track"; ambientalistas señalan capricho de Armenta

PUEBLA, Pue., (apro) .- Luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier cometió la pifia de defender el encalado de árboles durante las jornadas comunitarias que él encabeza, pese a que lo prohibía una ley que su gobierno promulgó, el Congreso local aprobó “fast track” una reforma para retomar esta práctica, que expertos la catalogan como dañina.

En la sesión del 5 de junio, la mayoría de los legisladores poblanos votaron a favor de una iniciativa para modificar la Ley de Arbolado Urbano y Áreas Verdes del Estado, la cual fue presentada apenas el 29 de mayo por el diputado morenista Andrés Villegas Mendoza, y es calificada por activistas y usuarios de redes como un “capricho” del gobernador.

La reforma se propuso después de que el 25 de mayo, Armenta se confrontó con el reportero Sergio Vázquez, del portal Contra Máscaras, cuando éste le cuestionó por qué en las faenas comunitarias, que el mandatario encabeza, se encalan árboles si esa práctica está prohibida en la ley.

“¿Qué medio eres?”, respondió visiblemente molesto el gobernador, “a ver Contra Máscaras ¿Tienes argumentos técnicos-científicos para decir que el caleo daña los árboles? Y aunque el reportero le aclaró que eso estaba establecido en la nueva ley, Armenta le insistió en que le diera argumentos para sostener que el encalar árboles fuera dañino. “Voy a seguir caleando árboles”, le recalcó.

El 28 de mayo, en rueda de prensa, el gobernador tuvo que pedir una disculpa pública al medio de comunicación al reconocer que el reportero tenía razón pues en la Ley de Arbolado Urbano y Áreas Verdes, que se publicó el 31 de diciembre de 2024 –ya en su administración–, se prohibía colocar cal en los troncos de los árboles.

Sin embargo, el mandatario anunció que promovería una reforma para que se vuelva a permitir esa práctica “bajo las circunstancias que se debe de hacer” pues, aseguró que ayuda a los árboles y adelantó que enviaría estudios de expertos de la BUAP para sustentarlo.

“Yo tengo un conocimiento, y lo respalda la ciencia, de que el caleo no daña los árboles, erróneamente los legisladores aprobaron una disposición que afecta el saneamiento de los árboles, pero debo reconocer que me equivoqué porque una ley, soy legislador local y federal, sería incongruente no reconocer, que la ley se debe respetar”, declaró.

Cabe señalar que las faenas comunitarias son una “estrategia” que ha puesto en marcha Armenta durante sus primeros meses de gobierno, las cuales consisten en actividades de limpieza y mantenimiento de áreas urbanas, en las que él participa con machete en mano, apoyado por ciudadanos, trabajadores y funcionarios estatales y municipales.

Luego de que la iniciativa de reforma, anunciada por el gobernador, se presentó al día siguiente, organizaciones ambientalistas, académicos y especialistas pidieron al Congreso detener su aprobación hasta que se escuchara la opinión de expertos y se analizaran estudios que existen sobre los efectos de esta práctica que fue catalogada como una “vieja costumbre”, que sólo persigue fines “cosméticos” y genera un gasto inútil.

La organización Agenda Ciudadana advirtió que esta reforma era a “modo” pues estaba claramente dirigida a justificar “los gustos y prácticas” de una persona en particular, que es el gobernador, y no para el fortalecimiento de la norma con sustento técnico-científico.

La Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA) emitió el 4 de junio un comunicado en el que reiteró su desaprobación con el encalado de árboles en México, que es algo que ya está prohibido en entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz y Jalisco.

Sin mencionar la polémica surgida en Puebla, la organización señaló que esa es una práctica “obsoleta y potencialmente perjudicial, carente de respaldo científico actual y que genera diversos efectos adversos tanto a la salud de los árboles como en el equilibrio físico, químico y biológico del suelo circundante del que dependen los mismos”.

“Como Asociación Nacional referente del desarrollo de la Arboricultura en nuestro país, nos ponemos a disposición para colaborar en el análisis y elaboración de lineamientos técnicos adecuados que realmente favorezcan la salud vegetal y del medio ambiente”, ofreció la AMA.

En tanto que el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) igual pidió al diputado Villegas que hiciera pública la información y estudios que sustentaran que esa iniciativa se presentara de manera “inmediata”.

El observatorio publicó un "Análisis técnico sobre el uso de cal en árboles urbanos", donde advierte sobre los efectos nocivos que puede generar el que se haga un caleo masivo y generalizado en zonas urbanas, y lamentó que el Congreso de Puebla no haya tenido “la responsabilidad” de publicar un estudio similar o que analizara distintas posturas, para justificar su modificación a la Ley.

No obstante, por 34 votos a favor y 5 abstenciones, este jueves se aprobó la iniciativa en la cual se establece que “la aplicación de productos o compuestos a base de cal en árboles urbanos y suburbano únicamente podrá realizarse de forma regulada, de conformidad con los lineamientos técnicos, científicos y ambientales que emita la Secretaría, considerando la Paleta Vegetal y las condiciones ecológicas, fitosanitarias y climáticas de cada región”.

De acuerdo con lo aprobado, la Secretaría del Medio Ambiente estatal será la que revise y defina en qué árboles se puede aplicar cal.

El Igavim, en su cuenta X, se pronunció porque se giren “exhortos y sanciones” correspondientes a las autoridades que permitieron el encalado a los árboles previo a esta reforma y “que de manera irresponsable, minimizaron lo indicado en la Ley publicada el 31 diciembre 2024”.