Gobierno de Jalisco impone hermetismo total en la megafosa de Las Agujas en Zapopan

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Autoridades del estado de Jalisco decidieron aplicar un hermetismo total en torno a la información sobre la fosa clandestina ubicada en la zona de Las Agujas, Zapopan.

Anunciaron que retrasarán la divulgación de detalles sobre la cantidad específica de restos humanos encontrados en bolsas de plástico negras, así como de los objetos hallados en ese sitio, “hasta que se complete una revisión de la zona y sus alrededores”.

El coordinador de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, comentó que la información será manejada de manera centralizada para evitar actualizaciones diarias.

“Se ha acordado que esta información se proporcionará únicamente cuando el predio haya sido revisado en su totalidad, así como sus alrededores, para no estar reportando diariamente cifras de bolsas o restos identificados. Esa será la forma en que se gestionará la información del predio de Las Agujas. No tenemos todavía el tiempo estimado; habrá que seguir trabajando hasta que se concluya, y no sabemos cuánto tiempo más será necesario”, afirmó Alarcón Estrada.

El funcionario mencionó que aún no se sabe cuánto tiempo tomará esta revisión. Actualmente, la búsqueda se concentra en el exterior del predio cercado.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que en el lugar se han localizado 66 bolsas con restos humanos, desde el pasado domingo 29 de junio hasta este jueves.

Solo en este día, activistas encontraron 12 bolsas en el sitio. Sumando a las 169 bolsas detectadas desde febrero pasado en un predio contiguo, la cifra total asciende a 235 bolsas.

El sitio web de la Fiscalía del Estado (datos de junio) indica que en ese punto se han localizado a 38 víctimas de asesinato inhumadas de forma clandestina, de las cuales 18 ya han sido plenamente identificadas.

El vicefiscal en investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, precisó que los datos “son preliminares y están sujetos a cambios”.

“Pero queremos ser muy prudentes con este tipo de información, porque está en constante actualización, ¿verdad?”, afirmó.

Desde este martes, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se unió a las labores en el lugar, aportando equipo de geolocalización y maquinaria excavadora.

El funcionario estatal indicó que la Comisión “tiene toda la disposición de permanecer hasta que se concluya el procesamiento, e incluso se prevé la llegada de más integrantes de la institución para apoyar en el trabajo”.

Respecto a la primera sección de la fosa, localizada en la misma zona dentro del terreno bardeado, dijo que se ha llegado al límite de trabajo en la zona interior, pero Gutiérrez Santillán añadió que aún “queda mucho por hacer en el exterior”.