Trabajadores de la salud de Puebla realizan paro parcial por falta de insumos y personal

PUEBLA, Pue. (apro).- Personal médico y administrativo de hospitales y clínicas de salud de toda la entidad realizaron este jueves un paro parcial de labores luego de que los gobiernos estatal y federal no han resuelto su demanda de que se les dote de medicamentos, insumos, equipo y personal suficiente para atender a los pacientes.

Luego de la marcha que realizaron el 11 de junio, los trabajadores de la salud de esta entidad se volvieron a manifestar para denunciar que no se ha resuelto el pliego petitorio que presentaron en esa ocasión, cuando denunciaron que prestan el servicio sin condiciones mínimas y con carencias tan elementales como la dotación de agua potable.

Encabezados por Julio Alfredo García, dirigente de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), personal de hospitales y clínicas no sólo de esta capital, sino de distintos municipios de la entidad, colocaron carteles, lonas y se manifestaron afuera de sus clínicas para alertar a los usuarios sobre la grave situación por la que atraviesan.

García, quien encabezó la protesta en el Hospital General del Sur de esta capital, indicó que a esta movilización se sumaron familiares de pacientes con insuficiencia renal, quienes han padecido en los últimos días por fallas o carencias en el tratamiento de hemodiálisis.

Desde la semana pasada, los familiares tuvieron que bloquear avenidas frente a diferentes hospitales de la entidad para quejarse de que la empresa Zdenko, que prestaba el servicio, de la noche a la mañana se llevó los aparatos y dejó sin el tratamiento a los pacientes porque se acabó su contrato.

Aunque el gobierno estatal informó que se había solucionado el problema con la ampliación del contrato a la misma empresa, los usuarios denunciaron que los tratamientos de hemodiálisis, que no se pueden postergar, sólo se han prestado a una parte de los pacientes, mientras que otros han tenido que pagar clínicas particulares con altos costos.

El líder sindical indicó que el siguiente paso en esta protesta será el cierre de hospitales o áreas donde no se tenga el medicamento o materiales de curación para dar la atención adecuada a los pacientes.

“No podemos ofrecer cero rechazo de pacientes cuando no tenemos con qué atenderlos”, expresó, “no podemos estar a medias ni arriesgar la vida de nuestros pacientes, ni exponer a los trabajadores a ser agredidos porque no los podemos atender.”

En los hospitales y clínicas de Teziutlán, Zacatlán, Izúcar de Matamoros, de Tehuacán, Coxcatlán, Chiautla de Tapia, Libre, Huauchinango y otros municipios, los trabajadores de la salud se manifestaron a las afueras de las instalaciones para denunciar que no cuentan ni con lo básico para brindar el servicio.

“Pacientes: no hay material para trabajar, medicamentos, equipos para transfusión, torundas, sondas, cubrebocas, anestesia, jabón, gasas, vendas, jeringas, guantes, soluciones, alcohol, material para mantenimiento y limpieza, ni papelería y equipo de cómputo”, decían algunos de los letreros que colocaron a las afueras de los centros médicos públicos.

También revelaron que las ambulancias no sirven o no hay dinero para el combustible, que las instalaciones tienen goteras, se inundan o están deterioradas, que diversos equipos están descompuestos, que no hay personal especializado para todas las áreas y para diferentes turnos.

"No queremos dejar de atenderte, pero así no podemos continuar”, “Nuestras áreas están saturadas y no tenemos personal suficiente”, “No es justo que tú como paciente tengas que pagar tus medicamentos”, “La falta de mantenimiento es un riesgo laboral”, expusieron en los carteles.

Uno de los mensajes más repetidos en los diferentes hospitales y centros de salud fue la misma consigna que repitieron en la marcha del 11 de junio: “IMSS-Bienestar, fracaso nacional”, así como las advertencias de que hay violaciones en sus derechos laborales y que se incumple con las condiciones generales de trabajo.

Jerónimo Lara, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, justificó la falta de medicamentos e insumos a problemas de proveeduría que se tienen a nivel nacional.

La representación sindical inició una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales para acordar una solución a todas estas demandas.