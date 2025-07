Dan ultimátum a Sheinbaum para acatar resolución de la ONU en caso de desaparición de Alexis Marín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de Alexis Marín Ramírez, indígena de la región mixteca de Oaxaca, desaparecido hace siete años, exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum acatar la resolución del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) emitida el pasado 7 de mayo.

Acompañados de integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígena (Cedhapi), organización que presentó el caso ante el CED, Rosa y Pedro Ramírez Barrios, mamá y tío de Alexis Marín, presentaron en conferencia de prensa el resolutivo que tiene un plazo de seis meses para ser acatado por autoridades.

Este dictamen es el segundo que emite el CED contra el Estado mexicano y el primero relacionado con un caso de Oaxaca, luego de que, en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se admitiera la competencia de ese órgano de Naciones Unidas para atender casos individuales sobre desapariciones forzadas ocurridas en México cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio, alertó el representante del Cedhapi, Maurilio Santiago.

Conmovida por la resolución, Rosa Ramírez llamó a las autoridades del estado de Oaxaca y del gobierno federal a que hagan todo lo que esté en sus manos para que “mi hijo vuelva a casa, con vida o sin vida”, tal como lo ordena el CED en su dictamen.

“Son siete años y ocho meses de no saber de mi hijo, pido al gobierno que haga su trabajo, a la Fiscalía, a las autoridades que les corresponde hacer este trabajo …Es una angustia y tristeza y dolor de no saber de mi hijo, que no me han dado respuesta, no han investigado el paradero de mi hijo, sólo pido que vuelva a casa, como Dios me lo devuelva con o sin vida”.

“Es el dolor más cruel que me ocasionaron, me desgraciaron la vida, todo cambio en un abrir y cerrar de ojos desde el momento que a mi hijo se lo llevaron, espero que ahora que se dio la resolución, ahora hagan su trabajo, quiero a mi hijo de vuelta”, clamó Rosa Ramírez con voz entrecortada.

La madre del joven de 20 años, quien desapareció en noviembre de 2017, llamó a las autoridades hacer extensiva la obligación que le impuso el CED para buscar y localizar a “todos los desaparecidos” que son buscados por sus familiares.

El 7 de noviembre de 2017, Alexis Marín Ramírez fue desaparecido cuando circulaba sobre la carretera que comunica a la comunidad de San Miguel Hernández con la cabecera municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, a inmediaciones del poblado de Palo de Letra.

A pesar de que se integró una carpeta de investigación por la desaparición de Alexis, hasta ahora no hay avances, ni siquiera a después de que en mayo el CED comunicó al Estado mexicano su resolución, advierte Pedro Ramírez.

“En la unión que tuvimos con el Estado mexicano se hizo una propuesta que en dos meses se tenía que entregar resultados, ya se van a cumplir los dos meses y no tenemos ningún resultado hasta este momento; es claro que el Estado mexicano no está haciendo su trabajo, las autoridades no están realizando sus labores como deben ser, sigue transcurriendo el tiempo, cada vez más nos vamos a alejar de las pruebas para dar con el paradero de mi sobrino”, señaló Ramírez Barrios.

El dictamen del CED ordena al Estado mexicano “llevar a cabo una pronta investigación efectiva, exhaustiva, imparcial, independiente y transparente sobre las circunstancias de la desaparición de Alexis Marín Ramírez, con miras de establecer la verdad sobre su desaparición forzada”, manteniendo informados a los familiares y sus representantes.

El órgano de tratado instruyó “procesar, juzgar y sancionar a los autores responsables de la desaparición forzada”; “adoptar todas las medidas apropiadas para buscar, localizar y liberar a Alexis Marín Ramírez y, en caso de fallecimiento, localizar, respetar y restituir sus derechos, considerando y respetando los patrones culturales específicos de los autores como miembros de comunidades indígenas”.

Así mismo la resolución 05/2021 del CED ordenó “una reparación integral, incluida una indemnización pronta, justa y adecuada”, así como dar garantías de no repetición,

Como parte de las medidas de no repetición, el CED instó a México a implementar las recomendaciones formuladas a México tras su visita en 2021, como “establecimiento de una política nacional para prevenir y erradicar la desaparición forzada” ; todo lo relacionado con el “establecimiento de una estrategia global e integral de búsqueda e investigación y un enfoque diferencial en los procedimientos de búsqueda e investigación”, así también “establecer un mecanismo de coordinación entre autoridades estatales, locales e indígenas para la búsqueda e investigación de desapariciones forzadas en la región”.

La resolución ordena ser publicado y difundido su contenido “en particular, pero no exclusivamente entre los miembros de las fiscalías estatales y General de la República que investigan las desapariciones”, en tanto que emplazó al Estado mexicano a rendir un informe de cumplimiento en seis meses.

De acuerdo al comunicado leído por familiares y defensores, en Oaxaca hay registrados mil 869 personas víctimas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, en el periodo de 2023 a mayo de 2025, sin que existan registros de años anteriores.

Según Maurilio Santiago en Oaxaca “hay un gran número de personas desaparecidas que el Gobierno niega que existen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca tiene como política no visibilizar los números reales de las personas desaparecidas. a veces han reducido los números, pero solamente es en papel, porque realmente las estadísticas han ido en aumento”.

Tras señalar que para la familia de Alexis Marín y para el Cedhapi es muy importante que se cumplan las garantías de no repetición, el defensor confió que ya ha habido reuniones con las secretarías de Gobernación y de Relaciones exteriores, en las que se ha planteado llevar a cabo una disculpa pública, que sería encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.