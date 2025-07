Balean a tres elementos de Procuraduría de Hidalgo y a un abogado durante inspección

PACHUCA, Hgo. (apro).- Tres elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y un defensor particular resultaron heridos tras un ataque a tiros durante una inspección en la colonia El Cid, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Tras un operativo de respuesta, cinco personas fueron detenidas por policías de investigación, también dependientes de la PGJEH. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para que en audiencia inicial se les formule imputación y se solicite su vinculación a proceso.

De acuerdo con el informe preliminar, los agresores viajaban en varios vehículos cuando abrieron fuego contra los agentes, que se encontraban en un predio como parte de la diligencia.

La Procuraduría confirmó que los lesionados son dos hombres, elementos de investigación, y una perito, así como un abogado particular que tiene calidad de asesor jurídico en la carpeta de la que derivó la inspección ministerial.

La PGJEH igualmente dio a conocer que a los presuntos responsables les fueron aseguradas dos armas de fuego tipo escopeta.

Una semana, dos ataques

El pasado 5 de julio, al notificar una medida de protección en favor de una víctima, dos agentes de la Policía Investigadora adscritos al Centro de Justicia para Mujeres fueron agredidos en la colonia La Loma, en Pachuca.

El rescate de los elementos se dio hasta el día siguiente. Para entonces, uno estaba muerto y su compañero ingresó en estado crítico a un hospital, en el que posteriormente falleció a consecuencia de las heridas internas.

Por los hechos, cuatro personas fueron detenidas, integrantes de la secta El Angelito Negro 666.

La familia del agente que había sido rescatado con vida pidió que se investigue la posible omisión de los mandos que no actuaron pronto para reportar la no localización de los elementos (no se hizo tras el pase de lista nocturno, lo cual alertaba que no habían vuelto de la asignación que les hizo su comandanta, que tras los decesos fue separada del cargo).

A los cuatro detenidos, un juez de control les dictó prisión preventiva el 8 de julio, tras la audiencia inicial en la que les imputaron secuestro agravado, narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.