Empresario que denunció a Echazarreta acusa al líder priista de enviar gente armada a amenazarlo

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Rafael Echazarreta, el líder del PRI en Mérida que fue arrestado por cometer fraude, envío el 19 de junio de 2025, a gente armada a amenazar al jefe de seguridad del empresario Horacio de Freitas da Silva para no pagarle 12 millones de pesos. En entrevista, el denunciante descartó que sus acciones contra el prista sean una persecución política. Contrario a esto, aseguró que no es el único defraudado, hay otras personas que también resultaron engañadas.

“Él está tratando de desvirtuar que es persecución política y es totalmente falso, no tengo nada que ver con lo político, no estoy vinculado a ningún partido en lo más mínimo. Él está tratando de hacer publicidad a favor de él, pero hizo un fraude, me pide un dinero que no me paga, me da unos cheques y pagarés, me da largas y me da en garantía un predio que tenía un embargo un año antes, es totalmente fraudulento”, declaró en entrevista exclusiva para Proceso, el empresario Horacio de Freitas da Silva.

En la audiencia que se realizó el sábado, Rafael Echazarreta en su calidad de imputado, decidió apegarse al plazo constitucional de 72 horas y el lunes se definirá su situación legal. En tanto, la medida cautelar pasó de prisión preventiva a un brazalete localizador.

La denuncia contra el priista fue interpuesta el 30 de diciembre de 2024 y se inició la carpeta de investigación 370/2025. La orden de aprehensión para que Echazarreta se presente a la audiencia fue derivada de las amenazas que cometió en contra del empresario.

“Su personal de seguridad ha recibido amenazas, incluso con armas de fuego por medio de personas que dicen ir a nombre del señor Rafael Echazarreta y todo eso se acreditó, sin embargo, la juez consideró que con el brazalete electrónico y con monitorear todos sus movimientos y, por supuesto,que no se acerque a la víctima, ni a su domicilio , ni a los lugares que que él frecuenta”, detalló el abogado de Horacio de Freitas, Javier Molina.

Horacio de Freitas explicó que le entregó a Rafael Echazarreta la cantidad de 12 millones y medio de pesos. El priísta le dio a cambio unos cheques y pagarés. Nunca le pagó y le dio en garantía un predio que tenía un embargo un año antes. Durante 2023 y 2024 intentó mediar con él para que le regresara su dinero, pero siempre se negó.

“Es mentira que es vendetta política, el quiere lavarse las manos cuando es un fraudulento, de eso vive, tan es así, que hay más gente en la cola, tiene cinco denuncias por lo mismo y estoy seguro que saldrán más”, expuso el empresario.

Tras la audiencia, el PRI difundió un comunicado en el que su líder en Mérida se limitó a declarar que demostrará su inocencia.